Статус кандидата в ЕС, Шмигаль назвал плюсы для экономики Украины: "Среди выгод..."
Многие эксперты считают, что предоставление статуса кандидата в члены ЕС – это скорее политический шаг, но Денис Шмыгаль не согласился.
Европейская комиссия (ЕК) официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского Союза. Благодаря статусу наша страна получит немало экономических выгод. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Среди выгод такого статуса для Украины Денис Шмыгаль перечислил следующие:
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Статус кандидата значительно ускорит процесс вхождения Украины во внутренний рынок ЕС – это формирование общих энергетических и цифровых рынков, дальнейшая либерализации торговли, сближение в таможенной и транспортной сферах.
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Будет расширение взаимодействия в рамках Европейского зеленого курса, энергетической безопасности и продовольственной стабильности.
- Статус кандидата и движение к членству в ЕС поможет Украине в эффективном восстановлении и восстановлении страны в соответствии с европейскими практиками и стандартами.