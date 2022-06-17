Статус кандидата в ЕС, Шмигаль назвал плюсы для экономики Украины: "Среди выгод..."

Денис Шмыгаль

Многие эксперты считают, что предоставление статуса кандидата в члены ЕС – это скорее политический шаг, но Денис Шмыгаль не согласился.

Европейская комиссия (ЕК) официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского Союза. Благодаря статусу наша страна получит немало экономических выгод. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украина, Евросоюз

Среди выгод такого статуса для Украины Денис Шмыгаль перечислил следующие:

  • Статус кандидата значительно ускорит процесс вхождения Украины во внутренний рынок ЕС – это формирование общих энергетических и цифровых рынков, дальнейшая либерализации торговли, сближение в таможенной и транспортной сферах.

  • Будет расширение взаимодействия в рамках Европейского зеленого курса, энергетической безопасности и продовольственной стабильности.

  • Статус кандидата и движение к членству в ЕС поможет Украине в эффективном восстановлении и восстановлении страны в соответствии с европейскими практиками и стандартами.


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
РоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведкаРоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведка
В Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрациюВ Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрацию
Выезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страныВыезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страны
Блок рекламы


Похожие новости
Путин назвал страх главной причиной войны против УкраиныПутин назвал страх главной причиной войны против Украины
Анатолий Якименко считает, что страны Балтии в случае нападения россии могут рассчитывать на поддержку УкраиныАнатолий Якименко считает, что страны Балтии в случае нападения россии могут рассчитывать на поддержку Украины
Оккупанты обустраиваются на Змеином: Жданов назвал две причины, почему ВСУ не спешат их уничтожить
Зеленский поздравил заключение Еврокомиссии по кандидатству Украины в ЕС, а Стефанчук назвал его победным голомЗеленский поздравил заключение Еврокомиссии по кандидатству Украины в ЕС, а Стефанчук назвал его победным голом
Чтобы получить статус кандидата в ЕС, Грузия должна выполнить определенные условия – ЕврокомиссияЧтобы получить статус кандидата в ЕС, Грузия должна выполнить определенные условия – Еврокомиссия
В Еврокомиссии официально заявили, что рекомендуют предоставить Украине статус кандидата в члены ЕСВ Еврокомиссии официально заявили, что рекомендуют предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
Швеция поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, но с условиями – глава МИДШвеция поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, но с условиями – глава МИД
Глава штаба обороны Британии считает, что РоSSия уже стратегически проиграла войну против УкраиныГлава штаба обороны Британии считает, что РоSSия уже стратегически проиграла войну против Украины
Дания не будет блокировать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС — министрДания не будет блокировать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС — министр
Освобождение Херсона: эксперт назвал сроки, когда ВСУ смогут откинуть оккупантовОсвобождение Херсона: эксперт назвал сроки, когда ВСУ смогут откинуть оккупантов
Последние новости
Подгружаем последние новости