Статус кандидата в ЕС, Шмигаль назвал плюсы для экономики Украины: "Среди выгод..."

Многие эксперты считают, что предоставление статуса кандидата в члены ЕС – это скорее политический шаг, но Денис Шмыгаль не согласился.

Европейская комиссия (ЕК) официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского Союза. Благодаря статусу наша страна получит немало экономических выгод. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Среди выгод такого статуса для Украины Денис Шмыгаль перечислил следующие: