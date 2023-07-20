Це недружній і популістський крок – Шмигаль розкритикував Польщу

Він зазначив, що на фоні продовольчого терору РФ, Польща поводиться некоректно.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звинуватив Польщу в недружніх діях щодо України, коментуючи заяву глави уряду Польщі Матеуша Моравецького про намір закрити кордон для зернових з України після 15 вересня попри закінчення терміну мораторію Європейської комісії на імпорт українського зерна, інформує ZN.ua .

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«Росія зірвала зернову ініціативу, знищує інфраструктуру чорноморських портів, вкотре провокує світову продовольчу кризу. У цей критичний час Польща має намір і далі блокувати експорт українського зерна в ЄС. Це недружній і популістський крок, який сильно вдарить по світовій продовольчій безпеці й економіці України», - заявив Шмигаль.

Він закликав партнерів та Європейську комісію втрутитись та забезпечити безперешкодний експорт українського продовольства до Європейського Союзу.

«Це солідарність не лише з Україною, але і зі світом, який потребує нашого зерна», - наголосив він.

Напередодні в Польщі заявили, що не відкриватимуть кордон для імпорту зернових з України 15 вересня навіть попри рішення ЄС.

«Я хочу чітко заявити, що ми не відкриємо цей кордон. Або Європейська комісія погодиться розробити… регламент, який продовжить цю заборону, або ми це зробимо самі», – сказав Моравецький.

При цьому він стверджує, що Варшава робить це «не проти українців», а «для польських фермерів». Тим не менше в Польщі збираються заборони імпорт не лише зернових, а й інших сільськогосподарських товарів з України.