Військовий експерт Рустамзаде розкритикував Захід за неправильні розрахунки українського контрнаступу

Він навів як приклад битву на мечах.

Азербайджанський військовий експерт Агіл Рустамзаде прокоментував у Facebook інформацію видання Wall Street Journal про те, що на Заході наперед знали про недостатню підготовку України до контрнаступу, інформує ZN.ua .

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"Коли Україна приступала до свого великого контрнаступу цієї весни, воєначальники на Заході знали, що українські війська не володіють ні необхідною підготовкою, ні достатнім арсеналом озброєнь - від снарядів до бойових літаків, - необхідних для того, щоб вибити російські сили з укріплених позицій".

У виданні додають, що на Заході сподівалися, що відвага і рішучість українців все ж таки дозволять їм узяти гору в бою з російськими військами.

Агіль Рустамзаде розкритикував західні розвідки та воєначальників, навівши за приклад битву на мечах.

"Додам від себе тільки те, що відвагою і рішучістю можна перемогти, коли ви б'єтеся на мечах. У війнах де ваш противник знищує вас дистанційно - сподіватися на відвагу? Я рідко лаюся, але тут особливий випадок", - сказав експерт.