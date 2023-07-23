Військовий експерт Рустамзаде розкритикував Захід за неправильні розрахунки українського контрнаступу

Він навів як приклад битву на мечах.

Азербайджанський військовий експерт Агіл Рустамзаде прокоментував у Facebook інформацію видання Wall Street Journal про те, що на Заході наперед знали про недостатню підготовку України до контрнаступу, інформує ZN.ua.

Військовий експерт Рустамзаде розкритикував Захід за неправильні розрахунки українського контрнаступу
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"Коли Україна приступала до свого великого контрнаступу цієї весни, воєначальники на Заході знали, що українські війська не володіють ні необхідною підготовкою, ні достатнім арсеналом озброєнь - від снарядів до бойових літаків, - необхідних для того, щоб вибити російські сили з укріплених позицій".

У виданні додають, що на Заході сподівалися, що відвага і рішучість українців все ж таки дозволять їм узяти гору в бою з російськими військами.

Агіль Рустамзаде розкритикував західні розвідки та воєначальників, навівши за приклад битву на мечах.

"Додам від себе тільки те, що відвагою і рішучістю можна перемогти, коли ви б'єтеся на мечах. У війнах де ваш противник знищує вас дистанційно - сподіватися на відвагу? Я рідко лаюся, але тут особливий випадок", - сказав експерт.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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