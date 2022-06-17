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2022-06-17
Анатолий Якименко считает, что страны Балтии в случае нападения россии могут рассчитывать на поддержку Украины
Главный редактор сайта Trigger и публицист Анатолий Якименко рассказал, что может произойти в случае нападения россии на страны Балтии.
Об этом он рассказал
По словам эксперта, страны Балтии в случае нападения россии могут рассчитывать на поддержку Украины, а со стороны НАТО, по его мнению, поддержка может біть ниже чем в случае нападения, например, на Германию.
«Но если это произойдет (нападение россии, - Ред.) условно с Германией, то реакция будет более жесткой», - подчеркнул Анатолий Якименко.
user, politeka.net