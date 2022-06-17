Анатолий Якименко считает, что страны Балтии в случае нападения россии могут рассчитывать на поддержку Украины

Анатолий Якименко считает, что страны Балтии в случае нападения россии могут рассчитывать на поддержку Украины

Главный редактор сайта Trigger и публицист Анатолий Якименко рассказал, что может произойти в случае нападения россии на страны Балтии.

Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

По словам эксперта, страны Балтии в случае нападения россии могут рассчитывать на поддержку Украины, а со стороны НАТО, по его мнению, поддержка может біть ниже чем в случае нападения, например, на Германию.

«Но если это произойдет (нападение россии, - Ред.) условно с Германией, то реакция будет более жесткой», - подчеркнул Анатолий Якименко.


user, politeka.net





Интересные новости
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
РоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведкаРоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведка
В Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрациюВ Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрацию
Выезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страныВыезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страны
Блок рекламы


Похожие новости
Путин назвал страх главной причиной войны против УкраиныПутин назвал страх главной причиной войны против Украины
Статус кандидата в ЕС, Шмигаль назвал плюсы для экономики Украины: "Среди выгод..."Статус кандидата в ЕС, Шмигаль назвал плюсы для экономики Украины: "Среди выгод..."
Зеленский поздравил заключение Еврокомиссии по кандидатству Украины в ЕС, а Стефанчук назвал его победным голомЗеленский поздравил заключение Еврокомиссии по кандидатству Украины в ЕС, а Стефанчук назвал его победным голом
Глава штаба обороны Британии считает, что РоSSия уже стратегически проиграла войну против УкраиныГлава штаба обороны Британии считает, что РоSSия уже стратегически проиграла войну против Украины
Освобождение Херсона: эксперт назвал сроки, когда ВСУ смогут откинуть оккупантовОсвобождение Херсона: эксперт назвал сроки, когда ВСУ смогут откинуть оккупантов
Завтра и послезавтра будет много новостей для Украины — ЗеленскийЗавтра и послезавтра будет много новостей для Украины — Зеленский
Сдерживание россии может производиться с помощью корабельного эмбарго, - Виктор СавиновСдерживание россии может производиться с помощью корабельного эмбарго, - Виктор Савинов
Мир должен быть установлен на условиях Украины - Драги и МакронМир должен быть установлен на условиях Украины - Драги и Макрон
НАТО хочет, чтобы Украина защищала их от россии: "В противном случае - это мировая война"НАТО хочет, чтобы Украина защищала их от россии: "В противном случае - это мировая война"
Войска РФ везут семьи в Херсон и заселяются в жилье украинцев – Минобороны УкраиныВойска РФ везут семьи в Херсон и заселяются в жилье украинцев – Минобороны Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости