Cюди приходять спеціальні люди, які вивчають кожен регіон, - публіцист Анатолій Якименко про розвиток після вступу до ЄС

Cюди приходять спеціальні люди, які вивчають кожен регіон, - публіцист Анатолій Якименко про розвиток після вступу до ЄС

Публіцист Анатолій Якименко пояснив, як будуть надаватися фондові кошти Україні після вступу до ЄС.

Про це він розповів у програмі Олександра Новохатського «Садок вишневий».

«Усі, хто чекають фонди, я хочу їх засмутити, тому що різні експерти вже окреслюють параметри, за якими нам ці гроші з фондів будуть доходити», - зазначив Анатолій Якименко.

За словами експерта, до України будуть приїжджати експерти, які будуть оцінювати ту чи іншу галузь та приймати рішення – надавати кошти з фондів чи ні. На думку публіциста, це може також вплинути на різні галузі, де Україна не конкурентоспроможна із країнами ЄС, наприклад те саме літакобудування.

Як зазначив публіцист, наприклад Болгарія після вступу до ЄС також позбулася багатьох своїх галузей.


user, politeka.net





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