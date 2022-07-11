Анатолій Якименко заявив, що подальше існування російської ідеї загрожує світу

Анатолій Якименко заявив, що подальше існування російської ідеї загрожує світу

Головний редактор сайту «Trigger» Анатолій Якименко пояснив, що існування та розвиток російської ідеї загрожує світу ще трагічнішими подіями в майбутньому.

Про це він розповів у програмі «Садок вишневий» із Олександром Новохатським.

За словами гостя програми, в Україні та англо-саксонському світі добре розуміють, що наступні кроки росії та розвиток її ідей призведе тільки до ще гірших наслідків.

«Наступний етап і розвиток руху російської ідеї – це значно жорстокіша війна з дуже серйозними викликами для всіх. Тому що з кожним загостренням російська федерація змінює рівень чутливості до подразнень. Якщо раніше вона так десь обмежувалася стрілецькою зброєю і трошки там реактивними системами залпового вогню, то тепер вона випробувала балістичні ракети і багато чого. Наступний етап буде застосуванням тактичної ядерної зброї», - пояснює Анатолій Якименко.

Як він зазначає, у цій війні росії проти України важливо стратегічно подивитися на те, що буде через 10-20 років. На думку редактора, через 10 років все може бути набагато драматичніше і трагічніше. Він пояснює, що путін перевірив концепцію постмодерну та філософію миру боєм, зрозумів, що німці, французи, італійці - це не ті люди, які будуть стріляти, тому зараз їхнє завдання – дати зброю нам.


Юлия Руденко, politeka.net





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