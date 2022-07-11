Анатолій Якименко заявив, що подальше існування російської ідеї загрожує світу

Головний редактор сайту «Trigger» Анатолій Якименко пояснив, що існування та розвиток російської ідеї загрожує світу ще трагічнішими подіями в майбутньому.

Про це він розповів у програмі «Садок вишневий» із Олександром Новохатським .

За словами гостя програми, в Україні та англо-саксонському світі добре розуміють, що наступні кроки росії та розвиток її ідей призведе тільки до ще гірших наслідків.

«Наступний етап і розвиток руху російської ідеї – це значно жорстокіша війна з дуже серйозними викликами для всіх. Тому що з кожним загостренням російська федерація змінює рівень чутливості до подразнень. Якщо раніше вона так десь обмежувалася стрілецькою зброєю і трошки там реактивними системами залпового вогню, то тепер вона випробувала балістичні ракети і багато чого. Наступний етап буде застосуванням тактичної ядерної зброї», - пояснює Анатолій Якименко.

Як він зазначає, у цій війні росії проти України важливо стратегічно подивитися на те, що буде через 10-20 років. На думку редактора, через 10 років все може бути набагато драматичніше і трагічніше. Він пояснює, що путін перевірив концепцію постмодерну та філософію миру боєм, зрозумів, що німці, французи, італійці - це не ті люди, які будуть стріляти, тому зараз їхнє завдання – дати зброю нам.