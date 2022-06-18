РоSSия вывела свои подразделения из Украины после натиска ВСУ, в Генштабе хорошие новости: "В результате..."

украинские военные, бойцы ВСУ

Рф пришлось вывести несколько подразделений оккупантов с территории Украины из-за сокрушительных ударов ВСУ.

Об этом сообщается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 18 июня.

Так, на Славянском направлении основные усилия враг продолжает сосредотачивать на ведении наступления в направлении города Славянск, бои продолжаются. В районе Краснополья оккупанты пытались возобновить штурмовые действия.

На Донецком направлении войска рф сосредоточили на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Продолжаются боевые действия за город Северодонецк. Чтобы улучшить тактическое положение, подразделения противника пытались вести штурмовые действия за пределами города, но успеха не имели.

Северодонецк

Неподалеку Горного, Берестового и Кодемы украинские войска в очередной раз нанесли врагу потери. После неудачных штурмовых действий оккупанты отошли.

В результате огневого поражения со стороны ВСУ подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса понесли значительные потери и выведены из района ведения боевых действий для восстановления боеспособности.

В Генштабе резюмируют, что враг продолжает нести потери в живой силе и технике. По имеющейся информации, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны уничтожили как минимум 30 единиц различной техники и вооружения врага, продолжаются подрывы складов боеприпасов врага. Также фиксируется увеличение случаев дезертирства роSSийских оккупантов.

оккупанты, роSSийская армия


Тарас Галушко, politeka.net





Интересные новости
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
РоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведкаРоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведка
В Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрациюВ Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрацию
Выезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страныВыезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страны
Блок рекламы


Похожие новости
Звонкая пощечина путину: Токаев после непризнания "Л/ДНР" отказался принимать роSSийскую "подачку"Звонкая пощечина путину: Токаев после непризнания "Л/ДНР" отказался принимать роSSийскую "подачку"
ООН предупреждает об "аде на земле", если война РФ против Украины будет продолжатьсяООН предупреждает об "аде на земле", если война РФ против Украины будет продолжаться
РоSSия увеличила количество провокаций в Сирии, что чревато прямым конфликтом с США — WSJРоSSия увеличила количество провокаций в Сирии, что чревато прямым конфликтом с США — WSJ
Данилов рассказал, когда заработает ленд-лиз для Украины из СШАДанилов рассказал, когда заработает ленд-лиз для Украины из США
РоSSия сама сделала все, чтобы разрушить все связи с Украиной — ЗеленскийРоSSия сама сделала все, чтобы разрушить все связи с Украиной — Зеленский
WP: На каком сейчас этапе война РоSSии против Украины и чем она закончится?WP: На каком сейчас этапе война РоSSии против Украины и чем она закончится?
Путин назвал страх главной причиной войны против УкраиныПутин назвал страх главной причиной войны против Украины
Анатолий Якименко считает, что страны Балтии в случае нападения россии могут рассчитывать на поддержку УкраиныАнатолий Якименко считает, что страны Балтии в случае нападения россии могут рассчитывать на поддержку Украины
Статус кандидата в ЕС, Шмигаль назвал плюсы для экономики Украины: "Среди выгод..."Статус кандидата в ЕС, Шмигаль назвал плюсы для экономики Украины: "Среди выгод..."
Зеленский поздравил заключение Еврокомиссии по кандидатству Украины в ЕС, а Стефанчук назвал его победным голомЗеленский поздравил заключение Еврокомиссии по кандидатству Украины в ЕС, а Стефанчук назвал его победным голом
Последние новости
Подгружаем последние новости