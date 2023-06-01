"РоSSия от Белгорода до Владивостока будет свободной": легіонери анонсували нові рейди вглиб РФ, просто зараз на кордоні тривають бої
Тим часом росіяни намагаються виїхати з міста Шебекіно.
Російські ЗМІ повідомляють, що на кордоні України та Росії тривають бої.
"Їх стримують прикордонники та бійці Міноборони РФ", - розповідають ЗМІ.
Також, за даними очевидців, було перекрито дорогу у селищі Маслова Пристань в сторону Шебекіно. А вночі місто нібито обстріляли, через що частина мешканців вирішила виїхати.
"Один зі снарядів потрапив до будівлі МВС", - пишуть ЗМІ.
Тим часом пресслужба "Свободи Росії"
Про те, що на кордоні тривають бої, повідомили й бійці Російського добровольчого корпусу.