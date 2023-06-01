"РоSSия от Белгорода до Владивостока будет свободной": легіонери анонсували нові рейди вглиб РФ, просто зараз на кордоні тривають бої

Тим часом росіяни намагаються виїхати з міста Шебекіно.

Російські ЗМІ повідомляють, що на кордоні України та Росії тривають бої. За даними Tg-каналу Baza , повстанці атакували пропускний пункт "Шебекіно" у Бєлгородській області з допомогою танків, інформує ZN.ua .

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"Їх стримують прикордонники та бійці Міноборони РФ ", - розповідають ЗМІ.

Також, за даними очевидців, було перекрито дорогу у селищі Маслова Пристань в сторону Шебекіно. А вночі місто нібито обстріляли, через що частина мешканців вирішила виїхати.

"Один зі снарядів потрапив до будівлі МВС", - пишуть ЗМІ.

Тим часом пресслужба "Свободи Росії" публікує звернення одного з легіонерів, який анонсує нові рейди повстанців на територію країни-агресора, аби РФ нарешті стала вільною. За його словами, "боягузливі" російські військові ще під час боїв в Грайвороні дозволили отримати повстанцям багато трофейної техніки, яка допоможе їм під час майбутніх операцій.

Про те, що на кордоні тривають бої, повідомили й бійці Російського добровольчого корпусу.