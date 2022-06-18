РоSSия увеличила количество провокаций в Сирии, что чревато прямым конфликтом с США — WSJ

В Штатах тем временем отмечают, что пытаются избежать такого варианта, называя поведение россиян эскалационным, информирует ZN.ua.

РоSSия увеличила количество провокаций в Сирии, что чревато прямым конфликтом с США — WSJ
© Александр Хребет, ZN.UA

РоSSияне в этом месяце совершили большее количество операций против коалиции в Сирии, возглавляемой США, чем обычно. Об этом сообщает издание WSJ.

Удары были нанесены по гарнизону Аль-Танф, где базируется 200 американских военных, и который находится недалеко от границы с Иорданией. Там войска США учат и консультируют местных бойцов.

В РФ отметили, что удары нанесли для того, чтобы предупредить готовящееся сирийское нападение, которое должно было произвести к ранениям и уничтожению транспортных средств.

Через некоторое время два роSSийских истребителя Су-35 и один Су-24 пролетели над Аль-Танфом, нанеся удар по боевому посту в гарнизоне. Предыдущее сообщение об ударе подсказало официальным лицам США, что роSSийские военные преследовали их миссию в Сирии.

Американские военные при ударах не находились на базе, поэтому потерь среди них не было. И все же местный чиновник отметил, что в этом месяце наблюдалось "значительное увеличение провокаций".

Также россияне перебросили два истребителя Су-34 к северо-востоку Сирии, где силы США проводят рейды. Цель – задержать производителя бомб "Исламского государства".

"Истребители отступили после того, как США подняли собственные истребители F-16", – отмечает один из военных США.

Штаты тем временем отмечаю, что пытаются избежать прямого конфликта с РФ в Сирии. Это подтвердил и глава Центрального командования США генерал армии Эрик Курило, назвав поведение россиян эскалационным.


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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