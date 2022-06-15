Медведев подтвердил, что РоSSия хочет уничтожить всю Украину

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который за все время полномасштабного роSSийского вторжения занимался тем, что угрожал странам за помощь нашему государству, на этот раз вообще поставил под сомнение существование Украины спустя некоторое время. Свою "позицию" он объяснил на Телеграм-канале .

Там Медведев написал следующее: "Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ (сжиженный природный газ – ред.) с оплатой поставки через 2 года. Иначе предстоящей зимой просто замёрзнет.

Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже всё равно – они настолько вложились в проект "анти-РоSSия", что всё остальное для них пустяк".

Осознавая это или нет, но в своем сообщении Медведев подтвердил то, что Москва до сих пор отрицала: цель войны, которую развязала РФ - не "защита Донбасса", как заявляют в Кремле, а уничтожение всей Украины.