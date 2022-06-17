Запад оснащает Украину, насколько критично ВСУ не хватает оружия: "На сегодняшний день мы..."

украинские военные, бойцы ВСУ

Военный эксперт отметил, что самая большая ошибка в вопросе вооружения то, что мы не последовали примеру Азербайджана.

У Украины почти не осталось собственных запасов вооружения. Кроме того, Украина почти на 100% имеет вооружение старого, советского образца. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ.

олег жданов

"На сегодняшний день, к сожалению, мы полностью зависим от западной помощи. У нас собственных запасов почти не осталось. Все производства этих советских вооружений остались в рф", - говорит Жданов.

По словам Олега Жданова, именно из-за этого Украина сегодня не может пополнить ни запасы боеприпасов, ни самого вооружения. Большой ошибкой он называет то, что за 8 лет Украина не построила производство боеприпасов, как, например, Азербайджан, который пошел такой же дорогой, как и Израиль.

Израиль начал свой военно-промышленный комплекс с патронного завода – Азербайджан сделал то же самое.

"Мы, к сожалению, не смогли этого сделать. Поэтому на сегодняшний день мы на 100% зависим от западной помощи – чем больше и быстрее она поступает, тем больше возможностей и шансов у нас с противостоянием с рф", - отметил Олег Жданов.


Александра Павленко, politeka.net





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