На лівобережжі Дніпра триває контрбатарейна боротьба — ОК "Південь"

Гуменюк закликала українців дочекатися, коли ЗСУ зроблять свою роботу і зможуть про неї звітувати.

Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що нині триває контрбатарейна боротьба на лівому березі Херсонської області, інформує ZN.ua .

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Гуменюк відповіла на запитання щодо інформації про те, що ЗСУ закріпилися на невеликій ділянці на лівому березі Дніпра: "Ми б теж дуже хотіли там закріпитися і відчувати себе потужно. Насправді зараз триває контрбатарейна боротьба, і ті повідомлення, які біжать поперед наших сил на лівий берег, нам дуже шкодять. Насправді ми намагаємося вичистити ту територію, яка потім може бути опанована Силами оборони без загрози для життя воїнів, які ці позиції займатимуть".

Речниця закликала громадян дочекатися, коли Сили оборони зроблять свою роботу і зможуть про неї звітувати.