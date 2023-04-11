Окупанти на лівобережжі Херсонської області намагаються облаштувати місця для артилерії — ОК "Південь"

ЗСУ продовжують бити по човнах військ РФ.

Російські окупаційні війська намагаються облаштувати постійні позиції для обстрілів деокупованої частини Херсонської області, заявила в ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, інформує ZN.ua.

Окупанти на лівобережжі Херсонської області намагаються облаштувати місця для артилерії — ОК
© Суспільне Херсон

"Ми не спостерігаємо критичного збільшення особового складу. В основному це маневри, оскільки вони вишукують місця для розташування своїх артилерійських установок, РСЗВ, якими намагаються атакувати правий берег та уникнути ураження від наших сил оборони", - наголосила Гуменюк.

За її словами, ЗСУ продовжують бити по човнах, які війська РФ намагаються облаштувати, щоб маневрувати між островами в гирлі Дніпра.


Анна Конюченко, ZN.ua





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