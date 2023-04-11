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2023-04-11
Окупанти на лівобережжі Херсонської області намагаються облаштувати місця для артилерії — ОК "Південь"
ЗСУ продовжують бити по човнах військ РФ.
Російські окупаційні війська намагаються облаштувати постійні позиції для обстрілів деокупованої частини Херсонської області, заявила в
© Суспільне Херсон
"Ми не спостерігаємо критичного збільшення особового складу. В основному це маневри, оскільки вони вишукують місця для розташування своїх артилерійських установок, РСЗВ, якими намагаються атакувати правий берег та уникнути ураження від наших сил оборони", - наголосила Гуменюк.
За її словами, ЗСУ продовжують бити по човнах, які війська РФ намагаються облаштувати, щоб маневрувати між островами в гирлі Дніпра.
Анна Конюченко, ZN.ua