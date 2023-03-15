У Росії триває дроновий психоз: тепер заміновано нафтопровід "Дружба", теж дронами

Компанія "Транснєфть" стверджує, що виявила в Брянській області на нафтоперекачувальній станції "Новозибков" трубопроводу "Дружба" вибухові пристрої. Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС , яке уточнює, що мінування нафтопроводу провели дрони.

Станція розташована за 27 км від кордону з Білоруссю.

"Справді, на території нафтоперекачувальної станції "Новозибків" учора ввечері і сьогодні вранці були виявлені вибухові пристрої в зруйнованих пластикових корпусах непромислового виробництва з вражаючою бойовою частиною у вигляді сталевих кульок. Імовірно, руйнація корпусів сталася після удару об землю під час падіння з дронів", - сказав агентству офіційний представник "Транснєфті" Ігорь Дьомін.

"А сьогодні опівдні було помічено, як з БПЛА скинуто ще один вибуховий пристрій, ймовірно аналогічний двом попереднім", - додав він.

На думку Дьоміна, диверсія була спрямована не на руйнування об'єкта, а на "вбивство людей з числа цивільного персоналу, який обслуговує станцію нафтопроводу".

Чи знайдено вибуховий пристрій, скинутий опівдні, росіянин не уточнює. Фотографій вибухових пристроїв він також не надав.

За словами Дьоміна, протягом 2023 року НПС «Новозибков» перекачування нафти не здійснює, резервуарний парк порожній.

Нагадаємо, в останній день зими Міністерство оборони Росії дало брифінг, в якому повідомило, що українські безпілотники атакували деякі об'єкти в Росії.