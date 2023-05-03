Двоє підприємців із Дніпра збирались продати в Іран авіадвигуни

Самі ж двигуни були викрадені під час ліквідації одного з держпідприємств.

Двоє підприємців із Дніпра намагалися нелегально переправити до Ірану на продаж два турбореактивні авіадвигуни Д-36 до військово-транспортних літаків, інформує ZN.ua.

Двоє підприємців із Дніпра збирались продати в Іран авіадвигуни

Як заявили в Службі безпеки України, авіадвигуни хотіли вивезти з України під виглядом комплектуючих для магістральних газогонів. Для цього підприємці внесли недостовірні відомості до товарно-транспортних декларацій.

Однак схему викрили. Її організаторами виявились двоє власників дніпровської компанії, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Близького Сходу і Африки.

При цьому слідчі з’ясували, що двигуни, які вони намагались нелегально вивезти за кордон, раніше були викрадені під час ліквідації одного з держпідприємств.

Ділки планували зробити «косметичний» ремонт цих агрегатів, виготовити на них підроблені документи для подальшого продажу та планували реалізувати за 400 тис. дол. «Замовники» ж планували використати відповідне високотехнологічне обладнання на військово-транспортних літаках АН-74.

Зберігали нажите майно в ангарі на території підприємства. Саме там її виявили правоохоронці при обшуках за місцем роботи фігурантів.

Зараз двигуни вилучили для проведення експертиз, після чого їх збираються передати на потреби оборонно-промислового комплексу України.

Щодо підприємців розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна в будь-який момент може розірвати дипломатичні відносини з Іраном, який постачає Росії дрони-камікадзе для застосування проти України.


Ірина Знась, ZN.ua





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