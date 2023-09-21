Іран посилює покарання для "злісних порушників" дрес-коду

Порушникам загрожує 10 років ув’язнення.

Іран схвалив більш жорсткий законопроект про носіння хіджабу, який стосуватиметься тих, хто «знущається» над дрес-кодом, повідомляє The Guardian, інформує ZN.ua .

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Згідно з новим законом, якщо вони продовжуватимуть порушувати правила обов'язкового носіння хіджабу.

Крім суворіших покарань для жінок, які порушують й без того суворий дрес-код, проект закону також має намір виявляти тих, хто «пропагує наготу [або] непристойність» або «знущається» над правилами у віртуальному чи невіртуальному просторі.

Експерти ООН з прав людини назвали новий закон «рівнозначним гендерному апартеїду» та прагненням примусити жінок до повної покори.

«Схваливши цей законопроект, парламент Ісламської Республіки наклав масовий замок на тіла іранських жінок. Іран й без того був відкритою в’язницею для жінок, але тепер вони посилили жорстокість, з якою вони розправлятимуться з жінками, надавши серйозні повноваження тим, хто реалізує це на вулицях», – вважає іранський адвокат з прав людини Хосейн Раїсі.

Судова інформаційна агенція Mizan повідомила, що законопроект «про підтримку сім’ї шляхом популяризації культури цнотливості та хіджабу» було проголосовано 152 голосами «за». 34 депутата проголосували«проти», ще семеро утрималися.

Він застосовуватиметься протягом трирічного випробувального періоду та потребує остаточного схвалення Ради опікунів Ірану — впливового органу, який перевіряє законодавство та наглядає за виборами. Він складається з 12 чоловіків і очолюється нещодавно переобраним 97-річним священнослужителем Ахмадом Джаннаті, який керує ним з 1988 року. Традиційно Рада опікунів схвалює все, що підтримує верховний лідер.

Неодноразовим «порушникам» суворого дрес-коду — тим, хто порушив правила більше чотирьох разів — а також тим, хто одягається «неадекватно», загрожуватиме до 10 років позбавлення волі. На жінок, які носять «відкритий або обтислий одяг» або демонструють частину тіла «нижче шиї, вище щиколоток або вище передпліч», чекатимуть суворі покарання.

Схвалення законопроекту про хіджаб відбулося через чотири дні після першої річниці смерті під вартою 22-річної Махси Аміні, яку затримали за нібито неправильне носіння ісламської хустки.

За даними правозахисних груп, цього тижня сили безпеки затримали десятки протестувальників по всій країні.