ВАКС засудив до 10 років тюрми суддю з Дніпра за хабар

Вищий антикорупційний суд визнав винною та засудив до десяти років позбавлення волі колишню суддю Кіровського суду міста Дніпра Наталію Овчаренко, яку затримали на отриманні хабаря розміром 30 тисяч доларів за ухвалення «потрібного рішення» у справі про видачу недостовірних листків непрацездатності і їх використанні.

Екссудді призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в судах, правоохоронних органах та адвокатурі строком на 3 роки після відбуття покарання та з конфіскацією усього належного її майна.

Іншу обвинувачену у справі, лікаря однієї з медичних установ міста Дніпра, також визнали винною у підробці документів за попередньою змовою з групою осіб. Її засудили до 4 років позбавлення волі, однак звільнили від відбуття покарання через закінчення строків давності.

Ще один фігурант справи, суддя Ходасевич, помер у 2018 році. Справу проти нього закрили.

Вирок ще може бути оскаржений до Апеляційної палати ВАКС.