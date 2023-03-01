ВАКС засудив до 10 років тюрми суддю з Дніпра за хабар

Саме її намагались «відмазати» запропонувавши хабаря тодішньому керівнику САП Холодницькому, інформує ZN.ua.

ВАКС засудив до 10 років тюрми суддю з Дніпра за хабар
© pixabay.com

Вищий антикорупційний суд визнав винною та засудив до десяти років позбавлення волі колишню суддю Кіровського суду міста Дніпра Наталію Овчаренко, яку затримали на отриманні хабаря розміром 30 тисяч доларів за ухвалення «потрібного рішення» у справі про видачу недостовірних листків непрацездатності і їх використанні.

Екссудді призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в судах, правоохоронних органах та адвокатурі строком на 3 роки після відбуття покарання та з конфіскацією усього належного її майна.

Іншу обвинувачену у справі, лікаря однієї з медичних установ міста Дніпра, також визнали винною у підробці документів за попередньою змовою з групою осіб. Її засудили до 4 років позбавлення волі, однак звільнили від відбуття покарання через закінчення строків давності.

Ще один фігурант справи, суддя Ходасевич, помер у 2018 році. Справу проти нього закрили.

Вирок ще може бути оскаржений до Апеляційної палати ВАКС.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Біля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танкБіля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танк
Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"
Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14
Окупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілуОкупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілу
Дорого і неефектно: Defense Express про те, чи варто Україні запускати аеростати по території РФДорого і неефектно: Defense Express про те, чи варто Україні запускати аеростати по території РФ
Блок рекламы


Похожие новости
«Ви зайдете за 14 днів і не вийдете 14 років»: Міллі розповів про свою розмову з Герасімовим перед вторгненням в Україну«Ви зайдете за 14 днів і не вийдете 14 років»: Міллі розповів про свою розмову з Герасімовим перед вторгненням в Україну
ЗСУ намагаються відтіснити окупантів від Дніпра в Херсонській області — ОК "Південь"ЗСУ намагаються відтіснити окупантів від Дніпра в Херсонській області — ОК "Південь"
В'язниця на 40 тисяч засуджених: кадри з найбільшої в Америці новоствореної тюрми (відео)В'язниця на 40 тисяч засуджених: кадри з найбільшої в Америці новоствореної тюрми (відео)
Норвегія готує програму підтримки України на п'ять років – ЗеленськийНорвегія готує програму підтримки України на п'ять років – Зеленський
Чиновниця у Дніпрі погоріла на величезному хабарі: за що змушувала платитиЧиновниця у Дніпрі погоріла на величезному хабарі: за що змушувала платити
Спроба дати меру Дніпра рекордний хабар: Міський голова заявив про передачу ЗСУ своєї «винагороди викривача корупції»Спроба дати меру Дніпра рекордний хабар: Міський голова заявив про передачу ЗСУ своєї «винагороди викривача корупції»
Помер експрезидент Пакистану, який керував країною дев'ять роківПомер експрезидент Пакистану, який керував країною дев'ять років
Росіяни звернулися з дивним проханням до мера Дніпра: той не забарився з відповіддюРосіяни звернулися з дивним проханням до мера Дніпра: той не забарився з відповіддю
Мобілізація до ЗСУ чоловіків старше 60 роківМобілізація до ЗСУ чоловіків старше 60 років
Японське місто Осака передає спецтехніку для потреб ДніпраЯпонське місто Осака передає спецтехніку для потреб Дніпра
Последние новости
Подгружаем последние новости