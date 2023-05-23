Наєв: Мобілізовані росіяни проходять підготовку на території Білорусі, яка триває до двох місяців,

Він додав, що після цього живу силу відправляють на Донбас.

Командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що росіяни використовують територію Білорусі для підготовки свої мобілізованих, навчання яких триває до двох місяців. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

Наєв: Мобілізовані росіяни проходять підготовку на території Білорусі, яка триває до двох місяців,
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"На сьогодні немає ознак формування наземних ударних угруповань на території Білорусі та Росії. Однак, противник продовжує залучати два угруповання прикриття державного кордону, які розгорнуті у південній частині Білорусі та на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей Росії, загальною чисельністю близько 18 тис. осіб. На аеродромах Білорусі продовжують перебувати літаки та гелікоптери повітряно-космічних сил збройних сил Росії, вони продовжують виконувати завдання з ведення розвідки та демонстрації готовності застосування на українському напрямку", – зазначив командувач

Коментуючи питання щодо тривалості підготовки російських мобілізованих на території Білорусі, Наєв повідомив, що цикл підготовки російських підрозділів, які повністю укомплектовані мобілізованим особовим складом, триває до двох місяців, після чого вони перекидаються до Ростовської області, а далі – до Донецьку.

Раніше командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявляв, що нині загрози наступу військ РФ на півночі України немає. За його словами, на території Білорусі продовжує перебувати російське авіаційне угруповування та угруповання наземних сил РФ, чисельністю до 2500 військових.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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