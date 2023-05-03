На Херсонщині триває примусова паспортизація – Генштаб ЗСУ
Людей залякують депортацією та відчуженням майна у разі відмови.
Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. Про це йдеться у
Щоб пришвидшити цей процес, загарбники проводять демонстративні рейдові заходи, під час яких місцеве населення залякують можливою депортацією та відчуженням майна.
«Зміст заходів полягає у тому, що до населеного пункту прибуває колона порожніх автобусів у супроводі представників ФСБ, які, посилаючись на нещодавно підписаний президентом РФ указ про депортацію з окупованих територій осіб без російського громадянства, ставлять людям радикальну умову: або відмова від українського паспорта на користь російського, або негайне виселення з конфіскацією майна», – сказано у зведенні Генштабу.