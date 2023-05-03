На Херсонщині триває примусова паспортизація – Генштаб ЗСУ

Людей залякують депортацією та відчуженням майна у разі відмови.

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує ZN.ua .

Щоб пришвидшити цей процес, загарбники проводять демонстративні рейдові заходи, під час яких місцеве населення залякують можливою депортацією та відчуженням майна.