Дрон атакував автівку російського Z-воєнкора на Херсонщині

Пропагандист отримав поранення.

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області безпілотник атакував автівку пропагандиста російського видання News Front Алєксандра Рєзніка на прізвисько LeX, інформує ZN.ua .

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Відповідне відео поширюють пропагандистські ресурси у Telegram.

Автомобіль, за кермом якого був Z-воєнкор, зазнав значних пошкоджень у результаті атаки дрона. Сам окупант також отримав осколкові поранення, однак залишився живий. Він вибіг із авто і почав шукати укриття.

Згодом російські пропагандистські медіа повідомили, що окупанти начебто затримали навідника на автомобіль Z-воєнкора, який знаходився у сусідній із місцем події будівлі.

Нагадаємо, Збройні Сили України ліквідували ще одного ворожого пропагандиста. Ним був кореспондент агентства «РИА Новости» Ростіслав Журавльов. Також поранення різних ступенів важкості дістали ще троє російських пропагандистів — Константін Міхальчєвский, Роман Польшаков та Дмітрій Шілков. Двоє останніх представляють інформпортал газети «Ізвестія».