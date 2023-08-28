Дрон атакував автівку російського Z-воєнкора на Херсонщині

Пропагандист отримав поранення.

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області безпілотник атакував автівку пропагандиста російського видання News Front Алєксандра Рєзніка на прізвисько LeX, інформує ZN.ua.

Дрон атакував автівку російського Z-воєнкора на Херсонщині
© Колаж, ZN.UA

Відповідне відео поширюють пропагандистські ресурси у Telegram.

Автомобіль, за кермом якого був Z-воєнкор, зазнав значних пошкоджень у результаті атаки дрона. Сам окупант також отримав осколкові поранення, однак залишився живий. Він вибіг із авто і почав шукати укриття.

Згодом російські пропагандистські медіа повідомили, що окупанти начебто затримали навідника на автомобіль Z-воєнкора, який знаходився у сусідній із місцем події будівлі.

Нагадаємо, Збройні Сили України ліквідували ще одного ворожого пропагандиста. Ним був кореспондент агентства «РИА Новости» Ростіслав Журавльов. Також поранення різних ступенів важкості дістали ще троє російських пропагандистів — Константін Міхальчєвский, Роман Польшаков та Дмітрій Шілков. Двоє останніх представляють інформпортал газети «Ізвестія».


Володимир Дедей, ZN.ua





Интересные новости
Росія щомісяця мобілізує до війська близько 20 тисяч громадян: Юсов розповів подробиціРосія щомісяця мобілізує до війська близько 20 тисяч громадян: Юсов розповів подробиці
Атака на авіабазу Сольци була здійснена з території РФ - британська розвідкаАтака на авіабазу Сольци була здійснена з території РФ - британська розвідка
«Боягузливий удар» – глава дипломатії ЄС про ракетний удар Росії по Чернігову«Боягузливий удар» – глава дипломатії ЄС про ракетний удар Росії по Чернігову
Президент Литви приїхав в Київ на святкування Дня Незалежності УкраїниПрезидент Литви приїхав в Київ на святкування Дня Незалежності України
Росіяни у досить складному становищі, тому що зазнали величезних втрат — МілліРосіяни у досить складному становищі, тому що зазнали величезних втрат — Міллі
Блок рекламы


Похожие новости
ЗСУ ліквідували російського топморпіха й зрадника України Юрія ПавловаЗСУ ліквідували російського топморпіха й зрадника України Юрія Павлова
В Китаї розробили копію дрона ShahedВ Китаї розробили копію дрона Shahed
Військові Нацгвардії, що збивають дрони над Київщиною, заявили ЗМІ про недоплатиВійськові Нацгвардії, що збивають дрони над Київщиною, заявили ЗМІ про недоплати
Україні вирішувати, як вести цю війну – Держдепартамент США, коментуючи атаку дронів на "Москва-Сіті"Україні вирішувати, як вести цю війну – Держдепартамент США, коментуючи атаку дронів на "Москва-Сіті"
У ЗСУ прокоментували атаку дронів на Москву: військові РФ не вміють їх збиватиУ ЗСУ прокоментували атаку дронів на Москву: військові РФ не вміють їх збивати
Російські телеканали замовчали нічну атаку дронів на МосквуРосійські телеканали замовчали нічну атаку дронів на Москву
У Криму ніч була неспокійною. У РФ заявили про десятки дронів, запущених по півостровіУ Криму ніч була неспокійною. У РФ заявили про десятки дронів, запущених по півострові
У Москві через атаку дронів є постраждалий. Відео наслідківУ Москві через атаку дронів є постраждалий. Відео наслідків
Окупанти атакували порт "Рені" дронами-камікадзе: що відомоОкупанти атакували порт "Рені" дронами-камікадзе: що відомо
У Криму безпілотник успішно атакував склад боєприпасівУ Криму безпілотник успішно атакував склад боєприпасів
Последние новости
Подгружаем последние новости