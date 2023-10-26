РФ випустила по Херсонщині 365 снарядів. Серед загиблих дитина, є поранені

В ОВА розповіли, як минула доба у Херсонській області.

Протягом минулої доби росіяни вдарили по Херсонській області понад пів сотні разів, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін. Внаслідок обстрілів загинули та постраждали люди. Серед загиблих – дитина, інформує ZN.ua.

РФ випустила по Херсонщині 365 снарядів. Серед загиблих дитина, є поранені
© Поліція Херсонської області / Telegram

«За минулу добу противник здійснив 51 обстріл, випустивши 365 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, авіації та БПЛА. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області», – додав Прокудін.

Зокрема, за словами глави ОВА, протягом доби росіяни вісім разів атакували Херсонську область з авіації. Крім того, по мирному населенню правобережжя ворог випустив 35 керованих авіабомб.

Він зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів минулої доби загинули дві людини, з них одна – підліток. Ще четверо мирних жителів дістали поранення.

«Через обстріли загинула дитина. 13-річний хлопчик отримав тяжкі ушкодження. Медикам довелося лише констатували смерть підлітка. Разом із загиблою дитиною травми дістали ще двоє чоловіків. У 43-річного – наскрізне поранення плеча, у 35-річного - пошкодження ока та осколкові поранення обличчя. В обох - мінно-вибухові й акубаротравми», – пояснив Прокудін.

Він вкотре звернувся до батьків та закликав евакуювати з Херсонської області дітей.





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