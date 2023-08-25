Пентагон про контрнаступ: Рано робити висновки посеред бою. Та якщо Україна не досягне успіху — це вплине на весь світ

Там нагадали слова міністра оборони США Ллойда Остіна про те, що операція, яка зараз триває - "це марафон, а не спринт".

Пентагон про контрнаступ: Рано робити висновки посеред бою. Та якщо Україна не досягне успіху — це вплине на весь світ
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Речник Пентагону генерал Патрік Райдер, коментуючи контрнаступ ЗСУ, заявив, що говорити про результати "посеред бою" - недоречно, оскільки він все ще триває.Під час останнього брифінгу він запевнив, що Штати будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, інформує ZN.ua.

Йдеться і про навчання для наших військових, і про обладнання та ресурси, необхідні Силам оборони.

Райдер також констатував, що бої тривають по всій лінії фронту. Проте, у ЗСУ є просування. Та все одно не варто плекати ілюзій щодо контрнаступу, позаяк це нелегка робота.

"Ми з самого початку говорили, що для них це буде дуже жорстка і важка операція і важка боротьба. І я знаю, що ви чули, як я це казав раніше, але секретар Остін підкреслив той факт, що це марафон, а не спринт. Тому не повинно бути жодних ілюзій щодо цього факту", — сказав він.

За словами Райдера, якщо Україна не досягне успіхів, то наслідки цього впливатимуть на Європу та увесь світ.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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