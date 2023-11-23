У Пентагоні відреагували на повідомлення про скорочення поставок снарядів в Україну

Сабріна Сінгх заявила, що Міноборони США потрібна допомога Конгресу.

У Міноборони США відреагували на повідомлення про те, що Штати скоротили поставки Україні артилерійських снарядів на понад 30% з початку нападу ісламістського угрупування ХАМАС на Ізраїль, інформує ZN.ua.

У Пентагоні відреагували на повідомлення про скорочення поставок снарядів в Україну
© Укроборонпром

"Послухайте, я б не погодився з цим твердженням. Ми змогли забезпечити Україну всім необхідним під час її контрнаступу, і ми продовжимо забезпечувати Україну тим, що їй потрібно під час зими", – зазначила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх, інформує пресслужба Пентагону.

За її словами, Штати одночасно можуть підтримати Ізраїль, щоб той захистив себе у війні з ХАМАС.

"Ми впевнені, що можемо зробити і те, і інше. І ми будемо продовжувати це робити, але дозвольте мені скористатися моментом, щоб ще раз наголосити, що нам потрібна допомога Конгресу. Ми не можемо цього зробити без ухвалення Конгресом додаткового законопроекту, який ми подали кілька місяців тому. Це стосується не лише України, а й Ізраїлю, Індо-Тихоокеанського регіону", – додала Сінгх.


Анна Конюченко, ZN.ua





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