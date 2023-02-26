ЗСУ намагаються відтіснити окупантів від Дніпра в Херсонській області — ОК "Південь"

Українські захисники в Херсонській області намагаються відтіснити російські війська від Дніпра, по якому проходить лінія фронту, заявила начальниця пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Розуміємо, що лінія фронту проходить по Дніпру. І має відстань від армії РФ безпосередньо в районі кілометра на деяких ділянках, тому й обстріли досить щільні, близькі та можливі. Ми працюємо над тим, щоб знищувати їх запаси, зосередження техніки, щоб їм просто не було чого застосовувати, чим обстрілювати, і щоб відтіснити їх", - наголосила Гуменюк.