ЗСУ намагаються відтіснити окупантів від Дніпра в Херсонській області — ОК "Південь"

Війська РФ зазнають втрат на лівому березі Дніпра.

ЗСУ намагаються відтіснити окупантів від Дніпра в Херсонській області — ОК
© Окрема мотопіхотна Маріупольська бригада/facebook

Українські захисники в Херсонській області намагаються відтіснити російські війська від Дніпра, по якому проходить лінія фронту, заявила начальниця пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Розуміємо, що лінія фронту проходить по Дніпру. І має відстань від армії РФ безпосередньо в районі кілометра на деяких ділянках, тому й обстріли досить щільні, близькі та можливі. Ми працюємо над тим, щоб знищувати їх запаси, зосередження техніки, щоб їм просто не було чого застосовувати, чим обстрілювати, і щоб відтіснити їх", - наголосила Гуменюк.

За її словами, війська РФ не мають спокою навіть на лівобережній частині Херсонської області. Вона зазначила, що за минулу добу українські військові ліквідували 30 окупантів та 23 поранили.


Анна Конюченко, ZN.ua





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