В ОК "Південь" розповіли про тактику атак військ РФ в осінньо-зимовий період

ЗСУ розуміють пріоритетні цілі окупантів.

Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону зазначила, що під час повітряних атак восени та взимку російські окупаційні війська, ймовірно, застосовуватимуть тактику мішаних ударів дронами-камікадзе та ракетами, інформує ZN.ua.

За її словами, нині РФ має певний запас високоточних ракет, однак кількість ракет менша за ту, що була на початку повномасштабного вторгнення.

"Але, порахувавши, вони зрозуміли, що дрони-камікадзе дешевші, а задачу можуть виконувати майже ті ж самі цілі. Зараз відпрацьовується тактика застосування саме мішаних ударів, оскільки ракети є та ще виготовляються, але запас їх менший, ніж дроновий", - наголосила Гуменюк.

ЗСУ розуміють пріоритетні цілі військ РФ для атак. Мова йде про енергетику.


Анна Конюченко, ZN.ua





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