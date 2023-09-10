В ОК "Південь" розповіли про тактику атак військ РФ в осінньо-зимовий період

ЗСУ розуміють пріоритетні цілі окупантів.

Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону зазначила, що під час повітряних атак восени та взимку російські окупаційні війська, ймовірно, застосовуватимуть тактику мішаних ударів дронами-камікадзе та ракетами, інформує ZN.ua .

За її словами, нині РФ має певний запас високоточних ракет, однак кількість ракет менша за ту, що була на початку повномасштабного вторгнення.

"Але, порахувавши, вони зрозуміли, що дрони-камікадзе дешевші, а задачу можуть виконувати майже ті ж самі цілі. Зараз відпрацьовується тактика застосування саме мішаних ударів, оскільки ракети є та ще виготовляються, але запас їх менший, ніж дроновий", - наголосила Гуменюк.