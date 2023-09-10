В ОК "Південь" розповіли про тактику атак військ РФ в осінньо-зимовий період
ЗСУ розуміють пріоритетні цілі окупантів.
Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в
За її словами, нині РФ має певний запас високоточних ракет, однак кількість ракет менша за ту, що була на початку повномасштабного вторгнення.
"Але, порахувавши, вони зрозуміли, що дрони-камікадзе дешевші, а задачу можуть виконувати майже ті ж самі цілі. Зараз відпрацьовується тактика застосування саме мішаних ударів, оскільки ракети є та ще виготовляються, але запас їх менший, ніж дроновий", - наголосила Гуменюк.
ЗСУ розуміють пріоритетні цілі військ РФ для атак. Мова йде про енергетику.