Оккупанты обустраивают границы острова для защиты от десанта. РоSSийские оккупанты укрепляют позиции на захваченном острове Змеиный. Многих интерисует вопрос, почему Украина не уничтожает оккупантов на Змеином. Объяснить причину попытался военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ.



Оккупанты обустраиваются на Змеином: Жданов назвал две причины, почему ВСУ не спешат их уничтожить

Оккупанты обустраиваются на Змеином: Жданов назвал две причины, почему ВСУ не спешат их уничтожить

Оккупанты обустраивают границы острова для защиты от десанта.

РоSSийские оккупанты укрепляют позиции на захваченном острове Змеиный. Многих интерисует вопрос, почему Украина не уничтожает оккупантов на Змеином. Объяснить причину попытался военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ.

олег жданов

По его словам сейчас не нужно тратить сил и средств для нанесения огневого поражения острову по двум причинам.

"Первое - с появлением ракетных комплексов Гарпун, вопрос высадки десанта отошел на второй план. Сегодня эскадра Черноморского флота боится войти в вероятную зону поражения противокорабельного комплекса Гарпун, который уже стоит на боевом дежурстве Черноморского побережья Украины", — заявил Олег Жданов.

Остров Змеиный

Второй причиной военный эксперт называет то, что гарнизон на острове не может существовать автономно - на нем нет даже обычной питьевой воды. Если встанет вопрос освобождения этого острова, то его блокада в течение трех-пяти суток может побудить гарнизон к сдаче, потому что без обеспечения остров существовать не может.


Александра Павленко, politeka.net





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