Героїзація окупантів: російський десантний катер назвали на честь загиблого в Україні військового

Андрєй Іванов воював у складі уже легендарної за своїми втратами 155-ї бригади морської піхоти і загинув ще у березні 2022 року.

Героїзація окупантів: російський десантний катер назвали на честь загиблого в Україні військового
© Скріншот з відео

Десантний катер Д-107 100-ї бригади десантних кораблів Тихоокеанського флоту (ТОФ) у Приморському краї Росії назвали на честь загиблого в Україні окупанта Андрєя Іванова, якому також раніше присвоїли звання «героя Росії». Про це повідомили на сайті уряду Примор'я, інформує ZN.ua.

«Десантному катеру Д-107 100-ї бригади десантних кораблів Тихоокеанського флоту присвоєно почесне найменування "Андрєй Іванов"», – сказано у повідомленні.

Спущений на воду у 2010-му році катер мав лише цифрове означення Д-107, тепер же він носитиме ім’я загарбника, який у складі окупаційної армії пішов зі зброєю вбивати українців, але загинув сам. Урочиста церемонія перейменування катері відбулася у Владивостоці, де він швартується.

Як пише ТАСС, Андрєй Іванов був командиром десантно-штурмової роти десантно-штурмового батальйону 155-ї окремої бригади морської піхоти ТОФ. Загинув у березні 2022 року в Україні.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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