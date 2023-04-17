Героїзація окупантів: російський десантний катер назвали на честь загиблого в Україні військового
Андрєй Іванов воював у складі уже легендарної за своїми втратами 155-ї бригади морської піхоти і загинув ще у березні 2022 року.
Десантний катер Д-107 100-ї бригади десантних кораблів Тихоокеанського флоту (ТОФ) у Приморському краї Росії назвали на честь загиблого в Україні окупанта Андрєя Іванова, якому також раніше присвоїли звання «героя Росії». Про це
«Десантному катеру Д-107 100-ї бригади десантних кораблів Тихоокеанського флоту присвоєно почесне найменування "Андрєй Іванов"», – сказано у повідомленні.
Спущений на воду у 2010-му році катер мав лише цифрове означення Д-107, тепер же він носитиме ім’я загарбника, який у складі окупаційної армії пішов зі зброєю вбивати українців, але загинув сам. Урочиста церемонія перейменування катері відбулася у Владивостоці, де він швартується.
Як пише