У Чехії назвали Росію джерелом загроз на найближчі десятиліття

Уряд країни ухвалив відповідне рішення.

Урядовці Чехії схвалили звіт міністерства закордонних справ про перегляд відносин із Росією, у межах якого країна вважатиметься джерелом небезпеки для Чехії і Європи на найближчі десятиліття. Про це повідомляє ?TK, інформує ZN.ua .

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У документі зазначається, що чеська політика щодо Росії буде визначатися сприянням перемозі України, співпраці із союзниками, міжнародній ізоляції Росії, мінімізації її впливу в Чехії, зміцненні обороноздатності, стійкості та протидії гібридному впливу Москви.

Також Прага вважає необхідним підтримку України та інших держав-сусідів ЄС, які постають перед наслідками війни, роботу з російською меншиною в Чехії, а також підтримку російського громадянського суспільства й правозахисників, демократичної опозиції та незалежних журналістів.

Чеська дипломатія вважає, що контакти з офіційними російськими структурами мають і надалі обмежуватися базовим рівнем у чітко визначених сферах, погоджених із Міністерством закордонних справ.

На думку міністерства закордонних справ Чехії, Росія своєю війною проти України та ворожою поведінкою щодо Заходу підтвердила, що є головною загрозою для безпеки, свободи й демократії, а також для всього демократичного світу.

Відомство вказує, що агресивність нинішнього російського режиму може зростати як всередині країни, так і за її межами. "Дедалі більша російська меншина в Чеській Республіці стане більш значущим фактором у відносинах", – додали у відомстві.