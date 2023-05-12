Росіяни технічно стають жінками, щоб уникнути армії: це назвали шахрайством

У Держдумі хочуть заборонити таку хитрість.

Серед чоловіків у Росії різко стала популярнішою зміна статі в документах. Голова Слідчого комітету Алєксандр Бастрикін вважає, що причиною цього є ухилення від служби в армії. Про це повідомляє The Moscow Times , інформує ZN.ua .

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За словами Бастрикіна, такі люди «порушують інтереси Росії та підривають обороноздатність країни».

«Зміна статі на папері – це обман, шахрайство. […] Я маю на увазі тих, хто побіг і для того, щоб уникнути мобілізації, змінив стать. Ми діятимемо з урахуванням нових реалій», – заявив Бастрикін.

Він обурився росіянами, які змінюють підлогу без хірургічної операції і потім їдуть на Захід, отримують там на посвідку на проживання та різні пільги: «Був хлопчиком, став дівчинкою, в Європі представився, що ти – трансгендер, але все ніби залишилося при тобі – нічого не відрізали, і ти ніби всіх обдурив».

Видання «Медіазону» посилаючись на статистику російського МВС, повідомляло, що у 2022 році кількість росіян, які отримали нові паспорти через зміну статі, зросла майже вдвічі порівняно з 2021 роком: з 554 до 936 осіб. Найбільш популярний такий метод у Москві, Підмосков'ї, Санкт-Петербурзі з Ленінградської області.

Виходячи з цього, у Держдумі вирішили прискорено ввести заборону на зміну статі без хірургічної операції – для цього незабаром до парламенту обіцяють внести відповідний законопроект, повідомила голова комітету з питань сім'ї, жінок та дітей Ніна Останіна. Документ можуть розглянути 15 травня.

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін повідомляв, що останнім часом було зафіксовано 2700 випадків зміни статі та росіяни звертаються за відповідною довідкою до приватних клінік, де така «послуга» коштує 30-60 тисяч рублів, а потім «йдуть у РАГС, у паспортний стіл для зміни прізвища, імені, по батькові».