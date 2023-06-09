Ганна Маляр назвала три найактуальніші «нібито» російської пропаганди
Чим менше успіхів у росіян, тим більше переможних меседжів.
Ворожі іпсо сьогодні працюють у посиленому режимі. Міф про «військову могутність» РФ обслуговує вся пропагандистська система цієї держави,
«Щойно їхня армія несе втрати та зазнає невдач на фронті, вони одразу подвоюють кількість інформації про їхні успіхи», - каже Маляр.
Сьогодні таких повідомлень відчутно побільшало, значить ситуація розвивається навпаки – резюмує заступниця міністра. Вона каже, що проросійські телеграм-канали сьогодні особливо надають увагу поширенню меседжів про нібито ефективну діяльність російських військ на різних напрямках.
Наприклад сьогодні вони повідомили:
- нібито РФ успішно наступає в Мар'їнці
- нібито Росія контролює Бахмут
- нібито збройні сили РФ зупинили наступ ЗСУ