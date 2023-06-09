Ганна Маляр назвала три найактуальніші «нібито» російської пропаганди

Чим менше успіхів у росіян, тим більше переможних меседжів.

Ворожі іпсо сьогодні працюють у посиленому режимі. Міф про «військову могутність» РФ обслуговує вся пропагандистська система цієї держави, пише у Telegram заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує ZN.ua .

«Щойно їхня армія несе втрати та зазнає невдач на фронті, вони одразу подвоюють кількість інформації про їхні успіхи», - каже Маляр.

Сьогодні таких повідомлень відчутно побільшало, значить ситуація розвивається навпаки – резюмує заступниця міністра. Вона каже, що проросійські телеграм-канали сьогодні особливо надають увагу поширенню меседжів про нібито ефективну діяльність російських військ на різних напрямках.

Наприклад сьогодні вони повідомили:

- нібито РФ успішно наступає в Мар'їнці

- нібито Росія контролює Бахмут