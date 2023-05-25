Білий дім перестав говорити про ескалацію у війні: у Defence Express назвали причину

Не виключено, що останні рішення щодо F-16 також пов'язані з успішною ліквідацією оборонцями "Кинджалів".

У Білому домі припинили риторику про ймовірну ескалацію у війні Росії проти України після того, як Сили оборони з допомогою американського ЗРК Patrior збили шість російських аеробалістичних ракет "Кинджал". Таку думку під час інтерв'ю Radio NV висловив експерт Defence Express Іван Киричевський, інформує ZN.ua .

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"Після того, як на практиці було збито цих шість "Кинджалів" над Києвом, риторика про ескалацію чи якісь червоні лінії в Білого дому зникла", - зауважив експерт.

Також він припустив, що з таким успіхом Повітряних сил пов'язане й рішення США щодо надання Україні винищувачів F-16. Ба більше, цьому слугувало й те, що у РФ не залишилося wunderwaffe - революційних зразків озброєння.