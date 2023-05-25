Білий дім перестав говорити про ескалацію у війні: у Defence Express назвали причину
Не виключено, що останні рішення щодо F-16 також пов'язані з успішною ліквідацією оборонцями "Кинджалів".
У Білому домі припинили риторику про ймовірну ескалацію у війні Росії проти України після того, як Сили оборони з допомогою американського ЗРК Patrior збили шість російських аеробалістичних ракет "Кинджал". Таку думку під час
"Після того, як на практиці було збито цих шість "Кинджалів" над Києвом, риторика про ескалацію чи якісь червоні лінії в Білого дому зникла", - зауважив експерт.
Також він припустив, що з таким успіхом Повітряних сил пов'язане й рішення США щодо надання Україні винищувачів F-16. Ба більше, цьому слугувало й те, що у РФ не залишилося wunderwaffe - революційних зразків озброєння.
"Цей момент варто зафіксувати, буквально ще до травня ще було щось, навіть у Білого дому, мовляв, ми не хочемо ескалації, а тут такий різкий поворот, та ми завжди виступали за передачу літаків, просто ресурсів не вистачало, - наголошує Киричевський. - Ми ж обома руками за і, можливо, навіть подумаємо, може свої F-16 США можуть дати. Така подвійна історія, коли ми говоримо про літаки і як це може бути сприйнято, як рівень ескалації, наприклад".