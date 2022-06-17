Focus: Меркель считает, что вторжение Путина в Украину связано с ее отставкой

Эксканцлер Германии назвала несколько событий за последние годы, которые могли убедить роSSийского автократа в том, что он сможет безнаказанно начать полномасштабную войну против соседней страны, информирует ZN.ua.

Focus: Меркель считает, что вторжение Путина в Украину связано с ее отставкой
© kremlin.ru

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель не исключает, что роSSийский автократ Владимир Путин ждал, когда она уйдет в отставку, чтобы начать полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом пишет Focus со ссылкой на последнее интервью экс-главы немецкого правительства.

«Моя отставка могла сыграть роль в этом, равно как и выборы во Франции, и вывод войск США из Афганистана, а также провал в имплементации Минских соглашений», - сказала Меркель.

Вместе с тем она признала, что переговоры с Путиным в конце ее работы во главе правительства Германии уже не давали никакого результата и не имели смысла. Было очевидно, что Меркель скоро не будет на высоком посту в Берлине. Вместе с тем эксканцлер не исключает, что сможет сыграть роль в переговорах об окончании роSSийской войны против Украины. Когда ее спросили, готова ли она взять на себя роль посредника, Меркель ответила: «Этот вопрос на данный момент не поднимался».

Еще в начале полномасштабного роSSийского вторжения в феврале Ангела Меркель осудила действия роSSийского руководства и назвала войну «вопиющим нарушением международного права». Но после этого, эксканцлер больше не давала публичных комментариев по этому поводу, до недавнего времени.


Лесь Димань, ZN.ua





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