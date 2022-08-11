Focus: У Росії заговорили про «драматичне» становище армії, яка воює проти України

Радник російського Міноборони визнав, що окупаційним військам бракує солдатів і хорошої сучасної зброї в той час, як в української армії такої зброї стає дедалі більше, інформує ZN.ua.

Focus: У Росії заговорили про «драматичне» становище армії, яка воює проти України
© Минобороны РоSSии/t.me

Армія Росії, яка бере участь у війні проти України, може опинитися в «дуже драматичному становищі до кінця літа». Про це сказав один з радників російського Міноборони.

Як пише видання Focus, він визнав, що умови, в яких перебувають російські солдати, дуже плачевне, так само як і стан їхнього озброєння. Йдеться про Руслана Пухова, який входить до дорадчої ради Міноборони РФ. Він наближений до уряду Владіміра Путіна і очолює Центр аналізу стратегій і технологій.

«У нас занадто мало піхотинців. Лінія фронту дуже велика. І відправлених туди військ недостатньо», - визнав він.

Він також вказав на те, що в української оборони багато артилерії і наземних сил.

«Нам доводиться проривати українську лінію фронту з надто малою кількістю солдатів, уразливими танками і військовими бронемашинами», - сказав Пухов, додавши, що російська армія намагається компенсувати це масивним застосуванням артилерії. Але прогрес надто повільний.

Радник Міноборони РФ вказав на дуже погане технічне забезпечення російської армії. У неї немає літаків останнього покоління. На додачу, російським військам бракує високоточної зброї. І це, за словами Пухова, теж «скорочує ефективність наших застарілих винищувачів». Він вважає, що це одна з головних причин, чому російським ВПС не вдалося завоювати українське небо. Тим часом, на землі армія Росії використовує застарілі танки.


Лесь Димань, ZN.ua





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