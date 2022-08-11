Focus: У Росії заговорили про «драматичне» становище армії, яка воює проти України

Армія Росії, яка бере участь у війні проти України, може опинитися в «дуже драматичному становищі до кінця літа». Про це сказав один з радників російського Міноборони.

Як пише видання Focus , він визнав, що умови, в яких перебувають російські солдати, дуже плачевне, так само як і стан їхнього озброєння. Йдеться про Руслана Пухова, який входить до дорадчої ради Міноборони РФ . Він наближений до уряду Владіміра Путіна і очолює Центр аналізу стратегій і технологій.

«У нас занадто мало піхотинців. Лінія фронту дуже велика. І відправлених туди військ недостатньо», - визнав він.

Він також вказав на те, що в української оборони багато артилерії і наземних сил.

«Нам доводиться проривати українську лінію фронту з надто малою кількістю солдатів, уразливими танками і військовими бронемашинами», - сказав Пухов, додавши, що російська армія намагається компенсувати це масивним застосуванням артилерії. Але прогрес надто повільний.