Кулеба закликав ФРН не повторювати помилок Меркель, відповівши на побоювання щодо запрошення України в НАТО

Заява стала відповіддю на повідомлення про плани Німеччини блокувати швидкий вступ у НАТО.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ще раз закликав чинний німецький уряд не повторювати помилок колишнього канцлера Ангели Меркель і не блокувати пришвидшений вступ України в НАТО на тлі повідомлень про те, що ФРН збирається наполягати на відстрочці щодо членства під час саміту у Вільнюсі, інформує ZN.ua .

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"Я закликаю уряд Німеччини не повторювати помилок, зроблених канцлером Меркель у 2008 році, яка чітко висловилася проти інтеграції України в НАТО. Результатом стала ще більш агресивна поведінка Росії – подивіться на Грузію, на ворожнечу до Заходу і нинішню агресію проти України. Усе це бере початок з саміту НАТО в Бухаресті 2008 року, коли країнам не вистачило сміливості, щоб ухвалити історичне рішення щодо гарантування безпеки євроатлантичної зони", – наголосив він у інтерв'ю Tagesschau .

Дипломат також відповів на побоювання Берліна щодо втягування блоку у війну з РФ . У Києві вірять, що одне лише запрошення не призведе до подібних наслідків. На думку глави МЗС України, зараз найкращий час для такого рішення з розумінням того, що вступ може відбутися "лише за відповідних передумов".

"З політико-правової точки зору запрошення є політичним сигналом для України щодо можливості вступу до Альянсу та свідчить, що процес просувається. Стаття 5 застосовується лише у тому випадку, якщо Україна є країною-членом. Ми це усвідомлюємо. І тому вступу не буде, доки всі не будуть готові. Це дві різні речі", – пояснив Кулеба.

Він додав, що членство нашої держави в НАТО хоч і не зупинить поточне російське вторгнення, але може допомогти запобігти іншим війнам. За словами дипломата, після вступу України в блок, у Європі більше не буде війн, бо Росія не наважиться напасти на Північноатлантичний Альянс.