WP: Ліз Трасс хоче бути новою Тетчер, але може стати більше схожою на Меркель

Обираючи Володимира Зеленського своїм президентом, українці віддали голоси комедійному актору, а отримали харизматичного Вінстона Черчілля. Обравши Бориса Джонсона, британці зробили протилежне: віддали голоси претенденту на роль нового Черчілля, а отримали скандального коміка.

Тепер, коли британська Консервативна партія замінила Джонсона в кріслі прем’єра на Ліз Трасс, яка бере приклад з Маргарет Тетчер, всі намагаються зрозуміти, ким же вона виявиться. Зрештою, вона може поєднати у собі деякі риси Тетчер і німецького прагматика Ангели Меркель. Про це в статті для Washington Post пише науковий співробітник центру Council on Foreign Relations Себастьян Маллабі.

Порівняння з Тетчер очевидні, хоча мають свої межі. Як і її героїня, 47-річна Трасс не походить з привілейованого крила правлячої Консервативної партії. Вона закінчила державну школу, вчилася добре, а потім вступила до Оксфордського університету. Копіюючи Тетчер, у липні вона прийшла на перші дебати перед виборами нового лідера партії у білій сорочці з великим бантом. Коли її попросили назвати недолік свого характеру, Трасс, зайнявши позу Залізної Леді, зізналася, що вона «трохи непохитна».

Як і Тетчер, Трасс отримала владу в скрутні для своєї країни часи. В 1979 році Британію вважали «європейським хворим». Того року інфляція досягла 13%, а через постійні страйки країна втратила 29 мільйонів робочих днів. Сьогодні інфляція наближається до таких же показників. А працівники залізниці, медсестри, збирачі сміття, поштарі, вчителі і державні службовці або страйкують, або готуються до страйків. Зростання цін на газ спровокувало кризу через подорожчання проживання. З першого жовтня платіжки за енергію підскочать на 80%, якщо Трасс нічого не зробить. І це на додачу до попереднього подорожчання на 54%, яке відбулося квітні.