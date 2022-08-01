Focus: Військові України - майстри війни 21 століття, але чому їхні методи не спрацювали на Донбасі?
Австралійський генерал пояснив, чому поставки високоточної далекобійної зброї необхідні українській армії, щоб протистояти російським військам на своїх умовах, інформує
Вдаючись до особливих методів ведення війни, армія України здебільшого не дозволила Росії втягнути себе в протистояння, яке хотіло нав’язати російське командування.
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«Україна завдає удар в слабкі місця росіян, використовуючи окремі частини своїх сил, щоб сповільнити наступ російської армії і деморалізувати її солдатів», - пояснив генерал Раян.
Це означає, що українські сили знищували ворожі комунікаційні мережі, лінії забезпечення і тили, а також артилерію і командні пости. При цьому, австралійський військовий наголосив, що ця українська стратегія «втілювалася з дисципліною і сміливістю». Він вказує на те, що у битві за Київ і Харків захисники змогли зупинити просування російської армії вперед, підірвавши тил ворога, а також знищивши частину російської логістики. За словами Раяна, це сильно підірвало російську мораль.