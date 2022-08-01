Focus: Військові України - майстри війни 21 століття, але чому їхні методи не спрацювали на Донбасі?

Австралійський генерал пояснив, чому поставки високоточної далекобійної зброї необхідні українській армії, щоб протистояти російським військам на своїх умовах, інформує ZN.ua.

Focus: Військові України - майстри війни 21 століття, але чому їхні методи не спрацювали на Донбасі?
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Вдаючись до особливих методів ведення війни, армія України здебільшого не дозволила Росії втягнути себе в протистояння, яке хотіло нав’язати російське командування.

Як пише Focus, генерал Збройних сил Австралії у відставці Мік Раян пояснив, що українські військові застосовують тактику «корозії», щоб позбавити ворога можливості вести бій так, як він хоче. На початку війни проти України Владімір Путін і його оточення, вочевидь, сподівалися здобути швидку перемогу. Як відомо, нічого з цього не вийшло. Минуло більше п’яти місяців з початку російського вторгнення. І армія України продовжує чинити запеклий опір. Раян пояснив, що українська тактика «корозії» не спрацювала, коли потрібно було зупинити російський наступ на Донбасі.

«Україна завдає удар в слабкі місця росіян, використовуючи окремі частини своїх сил, щоб сповільнити наступ російської армії і деморалізувати її солдатів», - пояснив генерал Раян.

Це означає, що українські сили знищували ворожі комунікаційні мережі, лінії забезпечення і тили, а також артилерію і командні пости. При цьому, австралійський військовий наголосив, що ця українська стратегія «втілювалася з дисципліною і сміливістю». Він вказує на те, що у битві за Київ і Харків захисники змогли зупинити просування російської армії вперед, підірвавши тил ворога, а також знищивши частину російської логістики. За словами Раяна, це сильно підірвало російську мораль.


Лесь Димань, ZN.ua





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