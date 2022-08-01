Focus: Військові України - майстри війни 21 століття, але чому їхні методи не спрацювали на Донбасі?

Вдаючись до особливих методів ведення війни, армія України здебільшого не дозволила Росії втягнути себе в протистояння, яке хотіло нав’язати російське командування.

Як пише Focus , генерал Збройних сил Австралії у відставці Мік Раян пояснив, що українські військові застосовують тактику «корозії», щоб позбавити ворога можливості вести бій так, як він хоче. На початку війни проти України Владімір Путін і його оточення, вочевидь, сподівалися здобути швидку перемогу. Як відомо, нічого з цього не вийшло. Минуло більше п’яти місяців з початку російського вторгнення. І армія України продовжує чинити запеклий опір. Раян пояснив, що українська тактика «корозії» не спрацювала, коли потрібно було зупинити російський наступ на Донбасі.

«Україна завдає удар в слабкі місця росіян, використовуючи окремі частини своїх сил, щоб сповільнити наступ російської армії і деморалізувати її солдатів», - пояснив генерал Раян.

Це означає, що українські сили знищували ворожі комунікаційні мережі, лінії забезпечення і тили, а також артилерію і командні пости. При цьому, австралійський військовий наголосив, що ця українська стратегія «втілювалася з дисципліною і сміливістю». Він вказує на те, що у битві за Київ і Харків захисники змогли зупинити просування російської армії вперед, підірвавши тил ворога, а також знищивши частину російської логістики. За словами Раяна, це сильно підірвало російську мораль.