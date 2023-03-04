У Бундестазі вважають Меркель відповідальною за війну в Україні. Також звинувачують Саркозі

Саме Ангела Меркель та Ніколя Саркозі 14 років тому виступили проти вступу України в НАТО, інформує ZN.ua.

У Бундестазі вважають Меркель відповідальною за війну в Україні. Також звинувачують Саркозі
© Олександра Ковальчука

Голова комітету з питань оборони Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн вважає ексканцлерку Німеччини Ангелу Меркель відповідальною за початок повномасштабної війни в Україні. В інтерв’ю RTL та n-tv вона зазначила, що у 2008 році в НАТО було багато тих, хто підтримував вступ України до Альянсу, однак Німеччина та Франція тоді виступили проти.

За словами Штрак-Ціммерманн, те, що Україна не стала членом НАТО, «було великою помилкою, яку зробили тоді французи та Ангела Меркель». Зокрема, у 2008 році українцям пообіцяли швидкий вступ до Північноатлантичного Альянсу. Однак проєкт провалився, бо Меркель і тодішній очільник Франції Ніколя Саркозі виступили проти з поваги до Росії, яка зараз розв’язала війну проти України. При чому Меркель захищала своє рішення 14-річної давнини вже й після повномасштабного вторгнення РФ. Вона й досі вважає, що вчинила правильно.

«Треба стати на бік України після нападу Росії і підтримати її зброєю. Але «історію Ангели Меркель доведеться переписати, особливо історію останніх кількох років і повну помилку», – сказала Штрак-Ціммерманн.

Водночас вона не вірить, що війна в Україні може тривати так довго, як Перша чи Друга світові війни.

«Війна точно не триватиме чотири-п'ять років. Путін не розраховував на широку і стійку підтримку України… Путін думає, що ми повні слабаки», – сказала Штрак-Ціммерманн.





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