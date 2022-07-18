Focus: Соратник Навального пояснив, яку пастку Путін готує Україні і Заходу
За словами російського опозиціонера, Кремль прагне закріпити новий статус-кво, інформує
Владімір Путін хоче зупинити війну і буде добиватися перемир’я. Але це спокуслива пастка для України і Заходу, - застерігає Лєанід Волкав, голова штабу російського опозиціонера Алєксєя Навального.
Як пише німецьке видання
Це потрібно не лише для того, щоб поповнити сили і запаси зброї. Зрештою, армія України теж це зробить. Путін хоче закріпити статус-кво. Це дозволить йому подбати, щоб Україна не відвоювала окуповані території на півдні. А крім того, російські воєнні «успіхи» будуть закріплені.
«Перемир’я зробить нинішню лінію розмежування політичною реальністю», - пояснив Волков.
Щойно активна фаза війни зупиниться, на Заході на передній план вийдуть прихильники ідеї про «поганий мир замість хорошої війни». Згідно з розрахунками Путіна, західні політики зможуть похвалити себе за те, що вони «зупинили кровопролиття». Ціни на пальне і продовольство опустяться. І це спокуслива перспектива для багатьох на Заході. Відвоювання територій армією України може втратити свою популярність в таких умовах.