Focus: Соратник Навального пояснив, яку пастку Путін готує Україні і Заходу

Владімір Путін хоче зупинити війну і буде добиватися перемир’я. Але це спокуслива пастка для України і Заходу, - застерігає Лєанід Волкав, голова штабу російського опозиціонера Алєксєя Навального.

Як пише німецьке видання Focus , Волкав описав низку кроків, які, на його думку, Путін зробить найближчим часом у війні проти України. Опозиціонер впевнений, що «Путін тепер застосує свою останню зброю». І ця зброя - перемир’я. Після провалу початково плану з окупації всієї України Москва зосередилася на Донбасі, де почала застосовувати «тактику випаленої землі», щоб виштовхати українських захисників з укріплених оборонних позицій. На думку Волкова, Росія поставить на паузу цю свою тактику. Тому що вона вичерпала себе після того, як в армії України з’явилися далекобійні системи HIMARS. Ця зброя дозволяє українським захисникам знищувати російські склади. І саме тому соратник Навального впевнений, що російський автократ почне добиватися перемир’я.

Це потрібно не лише для того, щоб поповнити сили і запаси зброї. Зрештою, армія України теж це зробить. Путін хоче закріпити статус-кво. Це дозволить йому подбати, щоб Україна не відвоювала окуповані території на півдні. А крім того, російські воєнні «успіхи» будуть закріплені.

«Перемир’я зробить нинішню лінію розмежування політичною реальністю», - пояснив Волков.

Щойно активна фаза війни зупиниться, на Заході на передній план вийдуть прихильники ідеї про «поганий мир замість хорошої війни». Згідно з розрахунками Путіна, західні політики зможуть похвалити себе за те, що вони «зупинили кровопролиття». Ціни на пальне і продовольство опустяться. І це спокуслива перспектива для багатьох на Заході. Відвоювання територій армією України може втратити свою популярність в таких умовах.