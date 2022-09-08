Переговори між Україною та РФ: Берлусконі заявив, що разом із Меркель готовий стати посередником, подробиці

Берлусконі, путін

Берлусконі розповів, що спробував би переконати путі покласти край війні з Україною.

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив про свою готовність стати посередником у переговорах путіна та Зеленського. Для цього йому потрібна ще й колишній федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, з якою вони переконали б шляхи покласти край війні в Україні. Також італійський політик заявив, що європейські санкції не впливають на Москву. Про це повідомляє видання Corriere Della Sera.

Берлусконі розповів, що хоче спробувати переконати російського диктатора покласти край війні з Україною. При цьому Берлусконі вважає, що в цьому йому знадобилася б допомога Меркель. "З Меркель я хотів би спробувати переконати та посередництво, щоб покласти край конфлікту між Україною та росією", – заявив Берлусконі.

Путин Берлускони

Крім того, колишній італійський прем'єр упевнений, що санкційний тиск нібито не впливає на економічний стан російської федерації. "На даний момент я не бачу жодних економічних втрат для путіна. Мені здається, він цілком здатний протистояти санкціям та стелі ціни на газ", - видав політик.

Зазначимо, раніше у кремлі заговорили про можливі переговори саме щодо "виконання умов РФ". У свою чергу, президент України Володимир Зеленський зазначив, що насправді росія не хоче йти на переговори, вважаючи, що може вирішити все силою. Тому розмови з російською стороною на цьому етапі війни неможливі – вони не дали б результату.

владимир путин, ангела меркель


Галина Струс, politeka.net





Интересные новости
ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фотоЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото
Звільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізаціїЗвільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізації
Захоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофаЗахоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофа
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном
Блок рекламы


Похожие новости
Єлизавета II пішла з життя: перші подробиці трагедіїЄлизавета II пішла з життя: перші подробиці трагедії
Керівник благодійної організації влаштував розпродаж гуманітарки для ЗСУ: у прокуратурі розповіли подробиціКерівник благодійної організації влаштував розпродаж гуманітарки для ЗСУ: у прокуратурі розповіли подробиці
Остін заявив про "очевидний успіх" України на полі боюОстін заявив про "очевидний успіх" України на полі бою
Волонтер Літинський заявив про неодноразові провокації впродовж останнього місяцяВолонтер Літинський заявив про неодноразові провокації впродовж останнього місяця
"Протверезвіли чи осміліли?": путіна хочуть звинуватити в держзраді і усунути, подробиці "бунту" в рф"Протверезвіли чи осміліли?": путіна хочуть звинуватити в держзраді і усунути, подробиці "бунту" в рф
"Понад 30 ножових поранень": в окупованій Ялті спалахнув бунт, кадри та подробиці"Понад 30 ножових поранень": в окупованій Ялті спалахнув бунт, кадри та подробиці
ЗМІ розповіли, хто може стати наступником Столтенберга. Точніше, наступницеюЗМІ розповіли, хто може стати наступником Столтенберга. Точніше, наступницею
Не закидати живою силою противника, а використати новітні озброєння, - політтехнолог Юрій Подорожній про контрнаступ ЗСУНе закидати живою силою противника, а використати новітні озброєння, - політтехнолог Юрій Подорожній про контрнаступ ЗСУ
У Криму люди влаштували масовий бунт: фото, відео та всі подробиціУ Криму люди влаштували масовий бунт: фото, відео та всі подробиці
Путін може використати звіт МАГАТЕ для створення процесу, подібного "Мінську" — ISWПутін може використати звіт МАГАТЕ для створення процесу, подібного "Мінську" — ISW
Последние новости
Подгружаем последние новости