Переговори між Україною та РФ: Берлусконі заявив, що разом із Меркель готовий стати посередником, подробиці
Берлусконі розповів, що спробував би переконати путі покласти край війні з Україною.
Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив про свою готовність стати посередником у переговорах путіна та Зеленського. Для цього йому потрібна ще й колишній федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, з якою вони переконали б шляхи покласти край війні в Україні. Також італійський політик заявив, що європейські санкції не впливають на Москву. Про це повідомляє видання Corriere Della Sera.
Берлусконі розповів, що хоче спробувати переконати російського диктатора покласти край війні з Україною. При цьому Берлусконі вважає, що в цьому йому знадобилася б допомога Меркель. "З Меркель я хотів би спробувати переконати та посередництво, щоб покласти край конфлікту між Україною та росією", – заявив Берлусконі.
Крім того, колишній італійський прем'єр упевнений, що санкційний тиск нібито не впливає на економічний стан російської федерації. "На даний момент я не бачу жодних економічних втрат для путіна. Мені здається, він цілком здатний протистояти санкціям та стелі ціни на газ", - видав політик.
Зазначимо, раніше у кремлі заговорили про можливі переговори саме щодо "виконання умов РФ". У свою чергу, президент України Володимир Зеленський зазначив, що насправді росія не хоче йти на переговори, вважаючи, що може вирішити все силою. Тому розмови з російською стороною на цьому етапі війни неможливі – вони не дали б результату.