Переговори між Україною та РФ: Берлусконі заявив, що разом із Меркель готовий стати посередником, подробиці

Берлусконі розповів, що спробував би переконати путі покласти край війні з Україною.

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив про свою готовність стати посередником у переговорах путіна та Зеленського. Для цього йому потрібна ще й колишній федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, з якою вони переконали б шляхи покласти край війні в Україні. Також італійський політик заявив, що європейські санкції не впливають на Москву. Про це повідомляє видання Corriere Della Sera.

Берлусконі розповів, що хоче спробувати переконати російського диктатора покласти край війні з Україною. При цьому Берлусконі вважає, що в цьому йому знадобилася б допомога Меркель. "З Меркель я хотів би спробувати переконати та посередництво, щоб покласти край конфлікту між Україною та росією", – заявив Берлусконі.

Крім того, колишній італійський прем'єр упевнений, що санкційний тиск нібито не впливає на економічний стан російської федерації. "На даний момент я не бачу жодних економічних втрат для путіна. Мені здається, він цілком здатний протистояти санкціям та стелі ціни на газ", - видав політик.