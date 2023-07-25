Наступник Меркель втрапив у політичний скандал

Він припустив співпрацю з проросійською правою партією AfD і викликав шквал критики.

Фрідріх Мерц, лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС), опозиційної партії в Німеччині, зіткнувся з негативною реакцією після того, як заявив, що його партія готова порушити табу та співпрацювати на місцевому рівні з радикальними правими, зокрема із партією «Альтернатива для Німеччини» (AfD). Таку можливість він припустив у телевізійному інтерв’ю в неділю ввечері, аргументуючи це тим, що ХДС «зобов’язана поважати результати виборів», пише The Times, інформує ZN.ua .

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«Звичайно, у муніципальних радах потрібно шукати шляхи управління містом чи районом», — заявив він.

Провідні політики ХДС, такі як Кай Вегнер, мер Берліна, виключили співпрацю з AfD.

Це зауваження демонструє зростаючу паніку в ХДС, партії колишньої канцлерки Ангели Меркель, через результати соціологічних опитувань AfD і перспективу того, що вона може стати найсильнішою силою на трьох землях на виборах у східній Німеччині наступного року. У жовтні відбудуться також вибори в західних землях Баварії та Гессені.

Згідно з опитуваннями, AfD є другою за популярністю партією в країні з 22% і відстає від консерваторів лише на кілька пунктів. У червні AfD отримала контроль над своїм першим округом: у Зоннеберзі в Тюрінгії. Йозеф Шустер, лідер єврейської громади, назвав результат «порушенням обіцянки».

Критики заявили, що Мерц порушив давню обіцянку ХДС категорично не підтримувати антимігрантську, проросійську партію, яка була заснована десять років тому. Свого часу колишній лідер партії та теперішній її почесний голова Александер Ґауланд назвав Гітлера і нацистів лише «пташиним послідом у більш ніж тисячолітній успішній історії Німеччини«.

Вже у понеділок вранці, після блискавичної реакції на його заяву з боку однопартійців, Мерц відмовився від своїх слів. Експерти вважають, що цей епізод послабив його позиції та зменшив його шанси стати кандидатом у канцлери на виборах 2025 року.

«Щоб ще раз прояснити, і я ніколи не казав нічого іншого, є рішення ХДС. Співпраці ХДС з AfD на муніципальному рівні також не буде», — написав Мерц у Твіттері.

Крістоф Хойбнер, віце-президент Міжнародного комітету Аушвіц, сказав, що «нереалістичні та необачні заяви ясно показують, що Мерц досі не зрозумів деструктивних стратегій AfD».

Маркус Зьодер, представник консервативної партії Християнсько-соціальний союз і міністр-президент Баварії, назвав AfD «ворожими до демократії» та «правими екстремістами».

Коментатори наголосили, що зауваження Мерца, ймовірно, зміцнили AfD, надавши їй легітимності.