Міністр економіки Фінляндії пішов у відставку після скандалу з нацистськими коментарями

Сам політик відкидає звинувачення у прихильності до нацизму.

Міністр економіки Фінляндії Вільгельм Юнніла був змушений піти у відставку після коментарів про нацизм, повідомляє POLITICO, інформує ZN.ua.

Міністр економіки Фінляндії пішов у відставку після скандалу з нацистськими коментарями
© vremya4e.com

Юнніла, член правопопулістської Партії фінів, зазнав критики у фінських ЗМІ за участь в ультраправому заході в 2019 році, який пов’язаний з неонацистами.

Отримавши на парламентських виборах номер 88 у списку, він також жартував про нацизм, посилаючись на число 88, яке використовується як крайній правий символ, зокрема у нацистському вітанні «Хайль Гітлер» (Heil Hitler), оскільки Н є восьмою літерою алфавіту.

Джунніла перебував на посаді лише 10 днів. У п'ятницю він вибачився і пішов у відставку.

«Я повністю засуджую Голокост, антисемітизм і всі антисемітські дії», — написав він у Twitter 22 червня.

Партія фінів, яка посіла друге місце на квітневих виборах, увійшла до складу урядової коаліції на початку цього місяця під керівництвом прем’єр-міністра Петтері Орпо.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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