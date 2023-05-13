Путін зателефонував президенту Рамафосі, скориставшись скандалом між США та ПАР – FT

Скандал заснований на інформації посла США про те, що ПАР таємно постачає зброю Кремлю.

Президент Росії Владімір Путін поговорив зі своїм південноафриканським колегою Сирилом Рамафосою на тлі дипломатичної бурі, викликаної заявою США про те, що Преторія таємно відправляла зброю до Москви, пише Financial Times.

Путін зателефонував президенту Рамафосі, скориставшись скандалом між США та ПАР – FT
© Офіційний сайт Кремля

Ранд впав до рекордно низького рівня по відношенню до долара в п'ятницю після того, як ПАР вступила в суперечку зі США, одним із своїх найбільших торгових партнерів, з приводу твердження, що зброя та боєприпаси були розміщені на борту російського судна, яке причалило до Кейптауна минулого року.

Африканський національний конгрес Рамафоси звинуватив США у "безрозсудному" порушенні дипломатичного протоколу через заяву, зроблену послом США Рубеном Брігеті у четвер.

Кремль, схоже, скористався ситуацією у п'ятницю, оголосивши, що Путін та Рамафоса поговорили і "висловили намір і надалі активізувати взаємовигідні відносини". Путін виклав Рамафосі "деструктивну лінію київського режиму", заявили у Кремлі.

Ця суперечка висвітлила боротьбу Заходу за те, щоб переконати країни Африки, Азії та Південної Америки підтримати Україну в конфлікті з Росією чи хоча б зберегти нейтралітет.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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