Скандального Додіка можуть зняти з посади — ЗМІ

Це може статись через сепаратистські ініціативи Додіка.

Високий представник Боснії і Герцеговини Крістіан Шмідт, який фактично має найвищу владу в конфедерації, найближчим часом може зняти з посади президента Республіки Сербської Мілорада Додіка через сепаратистські ініціативи, повідомляє видання Ljudski, інформує ZN.ua .

© Милорад Додик/facebook

У п’ятницю Додік, попри висловлені Шмідтом застереження, підписав відверто сепаратистський закон про відмову публікації в Республіці Сербській актів і законів Боснії і Герцеговини.

Цей крок означає, що видані органами БіГ рішення не виконуватимуться на території Республіки Сербської і суперечить конституції Боснії і Герцеговини та є кримінальним злочином.

Видання пише, що Високий представник Крістіан Шмідт може замінити Мілорада Додіка, а також новопризначеного керівника офіційного вісника Республіки Сербської.

Обом загрожує кримінальне переслідування з боку прокуратури Боснії і Герцеговини.

Сам Додік заявив, що подав «кримінальні позови» проти Шмідта й керівника Офіційного вісника Боснії і Герцеговини через нібито зловживання ними владою.

Додік також заявив, що до кінця року в Республіці Сербській може відбутися референдум щодо її подальшого статусу.

Боснійські серби, коли Крістіана Шмідта було призначено високим представником у 2021 році, заявили, що не приймуть його призначення, оскільки воно не було схвалено Радою безпеки ООН , як це було у випадку з його попередниками.

Захід, зайнятий допомогою Україні в протистоянні російській агресії й заклопотаний проблемою зростання загрози з боку Китаю, почав приділяти набагато менше уваги Балканам — вельми непростому регіону. А коли "на недогризках" часу й уваги захопився врегулюванням косовсько-сербських відносин, неочікувано стикнувся з новим викликом — загрозою розколу Боснії і Герцеговини, який мирним шляхом навряд чи можливий.