Скандального Додіка можуть зняти з посади — ЗМІ

Це може статись через сепаратистські ініціативи Додіка.

Високий представник Боснії і Герцеговини Крістіан Шмідт, який фактично має найвищу владу в конфедерації, найближчим часом може зняти з посади президента Республіки Сербської Мілорада Додіка через сепаратистські ініціативи, повідомляє видання Ljudski, інформує ZN.ua.

Скандального Додіка можуть зняти з посади — ЗМІ
© Милорад Додик/facebook

У п’ятницю Додік, попри висловлені Шмідтом застереження, підписав відверто сепаратистський закон про відмову публікації в Республіці Сербській актів і законів Боснії і Герцеговини.

Цей крок означає, що видані органами БіГ рішення не виконуватимуться на території Республіки Сербської і суперечить конституції Боснії і Герцеговини та є кримінальним злочином.

Видання пише, що Високий представник Крістіан Шмідт може замінити Мілорада Додіка, а також новопризначеного керівника офіційного вісника Республіки Сербської.

Обом загрожує кримінальне переслідування з боку прокуратури Боснії і Герцеговини.

Сам Додік заявив, що подав «кримінальні позови» проти Шмідта й керівника Офіційного вісника Боснії і Герцеговини через нібито зловживання ними владою.

Додік також заявив, що до кінця року в Республіці Сербській може відбутися референдум щодо її подальшого статусу.

Боснійські серби, коли Крістіана Шмідта було призначено високим представником у 2021 році, заявили, що не приймуть його призначення, оскільки воно не було схвалено Радою безпеки ООН, як це було у випадку з його попередниками.

Захід, зайнятий допомогою Україні в протистоянні російській агресії й заклопотаний проблемою зростання загрози з боку Китаю, почав приділяти набагато менше уваги Балканам — вельми непростому регіону. А коли "на недогризках" часу й уваги захопився врегулюванням косовсько-сербських відносин, неочікувано стикнувся з новим викликом — загрозою розколу Боснії і Герцеговини, який мирним шляхом навряд чи можливий.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Міністр економіки Фінляндії пішов у відставку після скандалу з нацистськими коментарямиМіністр економіки Фінляндії пішов у відставку після скандалу з нацистськими коментарями
ЗСУ наступають повільніше, ніж прогнозувалося, але на те є причини – генерал МілліЗСУ наступають повільніше, ніж прогнозувалося, але на те є причини – генерал Міллі
Дагестанці відмовилися воювати проти України – ГенштабДагестанці відмовилися воювати проти України – Генштаб
США ще не мають рішення стосовно ATACMS та касетних боєприпасів для України – генерал МілліСША ще не мають рішення стосовно ATACMS та касетних боєприпасів для України – генерал Міллі
Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброюПольща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю
Блок рекламы


Похожие новости
Росіяни можуть підірвати ЗАЕС, навіть якщо передадуть її під контроль МАГАТЕ — президент УкраїниРосіяни можуть підірвати ЗАЕС, навіть якщо передадуть її під контроль МАГАТЕ — президент України
Павлюк про підрив ГЕС: "Росіяни змогли зняти певну кількість військ для перекидання на запорізький напрямок"Павлюк про підрив ГЕС: "Росіяни змогли зняти певну кількість військ для перекидання на запорізький напрямок"
ВПО можуть забезпечити безоплатним житлом на весь період дії воєнного стануВПО можуть забезпечити безоплатним житлом на весь період дії воєнного стану
Ердоган оголосив склад нового уряду: які зміни можуть чекати на країнуЕрдоган оголосив склад нового уряду: які зміни можуть чекати на країну
Президент Сербії Александр Вучич пішов з посади голови "Сербської прогресивної партії"Президент Сербії Александр Вучич пішов з посади голови "Сербської прогресивної партії"
Швейцарія знімає з експлуатації 25 танків Leopard 2. Вони можуть опинитися в УкраїніШвейцарія знімає з експлуатації 25 танків Leopard 2. Вони можуть опинитися в Україні
Загальна мобілізація: чи можуть засуджені звільнитися з-під варти для служби в ЗСУЗагальна мобілізація: чи можуть засуджені звільнитися з-під варти для служби в ЗСУ
У Брянській області впав гелікоптер або два. РосЗМІ не можуть визначитися ні з причиною падіння, ні з кількістю гелікоптерівУ Брянській області впав гелікоптер або два. РосЗМІ не можуть визначитися ні з причиною падіння, ні з кількістю гелікоптерів
Богуслаєва можуть обміняти на тисячу українських захисників — ПодолякБогуслаєва можуть обміняти на тисячу українських захисників — Подоляк
Українці у сервісних центрах МВС можуть отримати послуги із закордонним паспортомУкраїнці у сервісних центрах МВС можуть отримати послуги із закордонним паспортом
Последние новости
Подгружаем последние новости