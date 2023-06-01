«На росії нова пропагандистська істерика»: експерт розповів про скандал через заяву Ліндсі Грема

Політтехнолог Юрій Подорожній пояснив, що російська пропаганда перекручує будь-які заяви так, аби виглядало, що США руками України вбивають бідних росіян.

Про це він розповів на каналі «My.ua» .

«На росії нова пропагандистська істерика. Після зустрічі президента України Володимира Зеленського із сенатором від республіканців Ліндсем Гремом у росії почали цитувати, нібито він сказав, що найкраще витрачання грошей США – це вбивство росіян. пєсков, медвєдєв, інші пропагандисти відразу підхопили цю тему і почали розповідати про нелюдське ставлення сенатора, що він має повноваження скласти, що країні має бути соромно за такого сенатора», - повідомляє Юрій Подорожній.

Принагідно експерт згадує один анекдот часів фашистської Німеччини. Як розповідає політтехнолог, один чоловік запитав у іншого, як йому у концтаборі, а той розповів, що там було все чудово: триразове харчування, теніс, тістечка і фільми. Перший чоловік, продовжує він, зазначив, що інший, який вийшов із концтабору, говорив протилежне, на що йому відповіли, що саме тому він потрапив туди удруге.

«На росії сьогодні відбувається ситуація, коли будується великий концтабір, у якому треба кожному з усіх чайників і усіх ретрансляторів хвалити те, що робить путін», - підкреслює Юрій Подорожній.