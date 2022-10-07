Меркель заявила, що міцний мир у Європі можливий лише за участі Росії

Ексканцлерка Німеччини не вважає, що до слів Путіна варто ставитися як до блефу, інформує ZN.ua.

Меркель заявила, що міцний мир у Європі можливий лише за участі Росії
© Офіційний сайт Кремля

Колишня канцлерін Німеччини Ангела Меркель заявила, що мир у Європі може бути досягнутий лише за участю Росії. Таку думку Меркель висловила на церемонії на честь 77-річчя газети S?ddeutsche Zeitung у Мюнхені.

Меркель вважає, що Європі ще не вдалося досягнути сталого миру і холодна війна «насправді ще не закінчилася».

«Напад на Україну став глибоким поворотним моментом і ставитися до слів (президента РФ Владіміра Путіна – ред.) потрібно серйозно, а не класифікувати їх як блеф із самого початку», - заявила Меркель.

Риторика Меркель почала поступово змінюватися під кінець перебування на посаді федерального канцлера. Беззастережну підтримку України змінили суперечливі висловлювання, які можна потрактувати як проросійські.

Ще на початку повномасштабного російського вторгнення Ангела Меркель засудила дії російського керівництва та назвала війну «кричущим порушенням міжнародного права». 2 червня, Меркель висловила солідарність з Україною.

Втім, канцлерін відмовилася відвідати Бучу, продовжувала захищати Мінські угоди та наполягати на тому, що рішення не приймати Україну в НАТО у 2008 році було правильним.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
Україна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – КулібаУкраїна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – Куліба
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для УкраїниВікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України
В Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" ПутінаВ Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" Путіна
Блок рекламы


Похожие новости
ФСБ не випускає із Росії українців з російськими паспортамиФСБ не випускає із Росії українців з російськими паспортами
Нобелівську премію миру присудили правозахисникам з України, Росії та БілорусіНобелівську премію миру присудили правозахисникам з України, Росії та Білорусі
Війна в Україні матиме продовження в Африці та Азії, це лише початок, - Аурагх РамданВійна в Україні матиме продовження в Африці та Азії, це лише початок, - Аурагх Рамдан
Зниження видобутку нафти ОПЕК+ не допоможе Росії – експертЗниження видобутку нафти ОПЕК+ не допоможе Росії – експерт
Група військових росії втекла з армії, викравши зброю: окупанти підняли тривогуГрупа військових росії втекла з армії, викравши зброю: окупанти підняли тривогу
Зеленський: Україна – це лише перше поле бою, на яке вийшла Росія і саме в Україні треба її перемогтиЗеленський: Україна – це лише перше поле бою, на яке вийшла Росія і саме в Україні треба її перемогти
У росії почали видавати повістки жінкам без військового досвіду: "Якщо не з'явиться у зазначений термін, то нестиме відповідальність"У росії почали видавати повістки жінкам без військового досвіду: "Якщо не з'явиться у зазначений термін, то нестиме відповідальність"
The Economist: Через анексії Путіна ніхто тепер не знає, де кордони РосіїThe Economist: Через анексії Путіна ніхто тепер не знає, де кордони Росії
Дерев’яні калаші та учбові гранати: Дмитро Комаров показав, що знайшов на залишених позиціях РФДерев’яні калаші та учбові гранати: Дмитро Комаров показав, що знайшов на залишених позиціях РФ
Comedy Club - інструмент Путіна. Коля Сєрга розповів про гумористичні шоу в РосіїComedy Club - інструмент Путіна. Коля Сєрга розповів про гумористичні шоу в Росії
Последние новости
Подгружаем последние новости