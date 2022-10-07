Меркель заявила, що міцний мир у Європі можливий лише за участі Росії

Колишня канцлерін Німеччини Ангела Меркель заявила, що мир у Європі може бути досягнутий лише за участю Росії. Таку думку Меркель висловила на церемонії на честь 77-річчя газети S?ddeutsche Zeitung у Мюнхені.

Меркель вважає, що Європі ще не вдалося досягнути сталого миру і холодна війна «насправді ще не закінчилася».

«Напад на Україну став глибоким поворотним моментом і ставитися до слів (президента РФ Владіміра Путіна – ред.) потрібно серйозно, а не класифікувати їх як блеф із самого початку», - заявила Меркель.

Риторика Меркель почала поступово змінюватися під кінець перебування на посаді федерального канцлера. Беззастережну підтримку України змінили суперечливі висловлювання, які можна потрактувати як проросійські.

Ще на початку повномасштабного російського вторгнення Ангела Меркель засудила дії російського керівництва та назвала війну «кричущим порушенням міжнародного права». 2 червня, Меркель висловила солідарність з Україною.

Втім, канцлерін відмовилася відвідати Бучу, продовжувала захищати Мінські угоди та наполягати на тому, що рішення не приймати Україну в НАТО у 2008 році було правильним.