Focus: Кремль блефує, коли погрожує Україні поваленням влади

Німецький експерт пояснив, навіщо Лавров після п’яти місяців війни знову заговорив про повалення українського уряду як мету російського вторгнення, інформує ZN.ua.

Focus: Кремль блефує, коли погрожує Україні поваленням влади
© сайт президента РФ

24 лютого, коли російський автократ Владімір Путін наказав своїй армії атакувати Україну і штурмувати Київ, багато військових аналітиків були шоковані, зрозумівши, що Москві від самого початку був потрібен зовсім не Донбас. Вона хотіла захопити всю Україну.

Путін сподівався провести бліц-криг, захопити українську столицю і знищити уряд Володимира Зеленського, замінивши його на васала, який буде робити все, що захоче Кремль. Військовий експерт Альберт Штахель сказав виданню Focus через два дні після початку вторгнення, що російський автократ точно «спробує вбити» українського президента. А Герхард Конрад, який донедавна служив у Федеральній службі розвідки ФРН, теж був впевнений, що «новини про смерть Зеленського від російської гранати чи ракети будуть сигналом про здатність Москви паралізувати український опір».

Але Київ вистояв. Кремль не зміг вбити українського президента і ліквідувати його уряду. Натомість погано підготовлена і колись грізна російська армія здивувала світ низкою грубих помилок, які призвели до того, що весь наступ на півночі України розвалився, мов картковий будинок. Саме тому офіційна заява глави МЗС РФ Сєргєя Лаврова про те, що знищення уряду Зеленського - це воєнна мета Росії після п’яти місяців війни особливо всіх здивувала.

«Ми точно допоможемо українському народу звільнитися від цього абсолютно антинародного і антиісторичного режиму», - сказав Лавров під час візиту в Каїр.

Військові експерти сумніваються в тому, що Росія здатна на таке. Зокрема, професор з міжнародної політики Мюнхенського університету Бундесвера Карло Масала зауважив, що з військової точки зору, Росія не може захопити Київ за проголошені «три дні». Путін не зміг добитися цього в кінці лютого, і це йому тим більше не під силу зараз. Щоб атакувати Київ, йому доведеться вивести війська з Донбасу. А це буде означати, що українська армія «одразу ж займе втрачені території».


Лесь Димань, ZN.ua





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