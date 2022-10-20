Хочете жити спокійно – робіть те, що кажу – Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко підкреслив, що люди повинні володіти повною інформацією щодо процесів, які відбуваються в країні і дати їм можливість самим обирати "жити тихо і спокійно чи пройти через біду". Як повідомляє видання Белта , про це автократ заявив під час нараді з питань формування Всебілоруських народних зборів і зміни виборчого законодавства.

Як зазначив Лукашенко, він це робить не з метою залякування народу, а для того, щоб «людям донесли правду, а народ хай потім сам ухвалює рішення».

"Хочете через біду пройти – будь ласка. Прапор у руки і йдіть. Хочете, щоб було тихо і спокійно, щоб вранці і ввечері якщо не самим у душ сходити (хоча, думаю, всі мають таку можливість), то хоч діток своїх скупати в теплій воді, щоб тепло в домі було, щоб газ, нафта та інше було, щоб було вранці і ввечері щось перекусити, поїсти, одягнутися у щось, якщо ви цього хочете (це теж варіант), тоді зуби стиснули і вперед, робіть те, що я вам кажу", - заявив невизнаний президент.

Майбутні вибори президента Білорусі, які відбудуться 2024 року, Лукашенко назвав наймасштабнішою та аж ніяк не найлегшою кампанією за останній роки.

«Легких виборчих кампаній чекати не доводиться. Самі бачите, в яких умовах знаходиться наша країна. Невизначеність міжнародної обстановки, безпрецедентний зовнішній тиск, інформаційні атаки та провокації», - додав нелегітимний голова Білорусі.