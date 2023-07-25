Росія вирішила продовжити терміни ремонту Кримського мосту

Шлях не запрацює повноцінно ще протягом щонайменше кількох місяців.

Російський Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження термінів відновлення Кримського мосту, знову пошкодженого після вибухів на початку минулого тижня, до 31 грудня 2023 року, передають пропагандистські ЗМІ РФ, інформує ZN.ua.

Росія вирішила продовжити терміни ремонту Кримського мосту
© SHOT/Telegram

Варто зазначити, що вранці вівторка, 25 липня, пропагандисти поширювали відео з підписом "ремонт Кримського мосту в розпалі". Уже після обіду там укотре за останні дні зупинили автомобільний рух.

У ніч на 17 липня в районі незаконно збудованого росіянами Кримського мосту, ймовірно, пролунали вибухи. Тоді ж на об'єкті впав проліт. Повідомлялося, що це могла бути спецоперація Служби безпеки України та Військово-морських Сил. Тим часом у Головному управлінні розвідки попередили, що через руйнування конструкцій у Росії виникнуть логістичні проблеми.


Максим Царук, ZN.ua





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