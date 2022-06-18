РоSSия сама сделала все, чтобы разрушить все связи с Украиной — Зеленский

Визовый режим с оккупантом является логичным результатом действий РФ, информирует ZN.ua.

РоSSия сама сделала все, чтобы разрушить все связи с Украиной — Зеленский
© Офис президента

РоSSия самостоятельно разрушила все возможные связи с Украиной, поэтому и будет введен визовый режим с государством агрессором. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении.

«РоSSия сама сделала все, чтобы разрушить какие-либо связи с Украиной. Ну, а мы делаем все, чтобы как можно сильнее были связи с Европой», — сказал Зеленский.

Напомнив, что сегодня Еврокомиссия приняла решение о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС, Зеленский отметил: «Интересно, как сам ход истории выбирает время для значимых решений».

«Правительство Украины сегодня отменило действие соглашения о безвизовом режиме с РоSSийской Федерацией. Теперь с 1 июля будет работать визовый режим. Трудно переоценить символизм того, что это произошло сегодня. Но никто не определял этот момент специально. Это и есть ход истории. РоSSия сама сделала все, чтобы разрушить какие-либо связи с Украиной. Ну а мы делаем все, чтобы как можно сильнее были связи с Европой», — сказал он.


Дубенко Вадим, ZN.ua





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