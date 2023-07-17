До Києва приїхала адміністраторка USAID Саманта Пауер

Сама ж Саманта Пауер закликала слідкувати за роботою агентства протягом кількох наступних днів, аби побачити, як США співпрацюють з Україною заради майбутнього.
«Добре повернутися в Україну. Попри те, що український народ бореться з жорстокістю Путіна, він дивиться в майбутнє – впроваджує інновації, трансформує та відбудовує. Слідкуйте за наступними кількома днями, щоб побачити, як США співпрацюють з ними для створення майбутнього», – написала Пауер у Twitter.
USAID – це незалежне агентство федерального уряду США, яке відповідає за невійськову допомогу від Сполучених Штатів іншим країнам. До основних напрямів роботи Агентства входять підтримка торгівлі, сільського господарства, економічного зростання, охорони здоров'я, екстрена гуманітарна допомога, сприяння у запобіганні конфліктам та підтримка демократії у понад 100 країнах світу.