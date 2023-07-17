До Києва приїхала адміністраторка USAID Саманта Пауер

За словами Пауер, попри боротьбу українців з агресором, вони все одно дивляться у майбутнє.

До Києва прибула адміністраторка Агентства Сполучених Штатів з розвитку (USAID) Саманта Пауер. Про це у Twitter повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, інформує ZN.ua.

До Києва приїхала адміністраторка USAID Саманта Пауер
© Бріджит Брінк / Twitter

«Ласкаво просимо знову до Києва, пані адміністраторко Саманто Пауер», – зазначила Брінк та опублікувала фото з вокзалу.

Welcome back to Kyiv,? Administrator @PowerUSAID!
Ласкаво просимо знову до Києва, пані Адміністраторко @PowerUSAID!pic.twitter.com/RtiIwqvtRG

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 17, 2023

Сама ж Саманта Пауер закликала слідкувати за роботою агентства протягом кількох наступних днів, аби побачити, як США співпрацюють з Україною заради майбутнього.

«Добре повернутися в Україну. Попри те, що український народ бореться з жорстокістю Путіна, він дивиться в майбутнє – впроваджує інновації, трансформує та відбудовує. Слідкуйте за наступними кількома днями, щоб побачити, як США співпрацюють з ними для створення майбутнього», – написала Пауер у Twitter.

USAID – це незалежне агентство федерального уряду США, яке відповідає за невійськову допомогу від Сполучених Штатів іншим країнам. До основних напрямів роботи Агентства входять підтримка торгівлі, сільського господарства, економічного зростання, охорони здоров'я, екстрена гуманітарна допомога, сприяння у запобіганні конфліктам та підтримка демократії у понад 100 країнах світу.





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